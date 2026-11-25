La Asociación Huellitas en el Camino denunció el hallazgo de un perro sin vida en un callejón detrás de una finca. Hasta ahora no se informó una denuncia formal ni una investigación judicial.

Un perro fue hallado ahorcado y sin vida en un sector del departamento Zonda, en un caso de presunto maltrato animal que fue difundido por la Asociación Huellitas en el Camino. La organización pidió colaboración para identificar a los responsables y esclarecer lo ocurrido.

Según el comunicado publicado en sus redes sociales, la entidad expresó su repudio ante el hallazgo. “Hoy nos toca compartir una noticia que nos rompe el corazón y nos llena de impotencia. Encontraron un perro colgado, sin vida, víctima de un acto de crueldad que no podemos comprender ni mucho menos aceptar”, señaló la asociación.

El animal fue encontrado en un callejón de tierra ubicado detrás de una finca, entre las calles Matías Sánchez y San Martín. La organización indicó que el acceso es por calle San Martín (Oeste), tomando la primera calle hacia la izquierda, y que el punto exacto queda a pocos metros, del lado izquierdo, cerca de una bomba de agua dentro de la finca.

Pedido de información Frente a lo sucedido, los proteccionistas reclamaron que el episodio sea esclarecido y solicitaron que cualquier persona con datos útiles se comunique con la asociación. El objetivo expresado en el mensaje fue reunir información que permita avanzar en la identificación de los responsables.

En el mismo texto, Huellitas en el Camino planteó la necesidad de reforzar la educación, la conciencia social y el compromiso con la protección animal. También exigió justicia y sostuvo: “No queremos más animales asesinados. No queremos más silencio. Queremos justicia”.

Hasta el momento, no se informó oficialmente sobre la existencia de una denuncia formal ni sobre una investigación judicial vinculada al caso. Esa ausencia de confirmación institucional deja pendiente la eventual intervención de las autoridades competentes y la verificación de las circunstancias en que se produjo la muerte del animal.