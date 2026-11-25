Mariana Cánovas presentó la agenda de actividades en San Juan. El cierre será el viernes a las 21 en avenida Libertador, con reclamo por empleo formal.

La Semana de la Diversidad comenzó en San Juan con una agenda de actividades que se extenderá durante los próximos días, según informó la presidenta del Consejo de la Diversidad, Mariana Cánovas, en el programa Al Palo de Radio Mil Veinte. La dirigente explicó que las fechas habituales se reprogramaron para no superponerse con la Fiesta Nacional del Sol, debido a la demanda de equipamiento e infraestructura en la provincia.

Las actividades iniciaron con el acompañamiento a la marcha del 25 de noviembre, Día de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y continuarán con la presentación de la Ley Integral Trans a cargo de la organización ATA. También están previstas intervenciones artísticas y la proyección de la película Plegarias por Bobby en la Iglesia Catedral.

Agenda y participación Cánovas señaló que será la primera vez que la Catedral acompañe la Semana de la Diversidad y sostuvo: “Es la primera vez que la Catedral acompaña la Semana de la Diversidad, nos parece algo muy lindo, porque en el colectivo también somos personas religiosas”. Además, anticipó que el viernes llegará a San Juan Georgina Orellano, secretaria general de AMMAR a nivel nacional, para presentar su segundo libro. Esa jornada incluirá el Festival del Orgullo y una cena comunitaria para personas en situación de calle y trabajadoras sexuales, organizada por la Junta Disidente.

Discriminación laboral Consultada por el contexto de agresiones recientes hacia el colectivo, Cánovas afirmó que las expresiones de odio desde espacios de poder afectan la convivencia cotidiana. “Estos discursos de odio se tienen que terminar”, sostuvo, y agregó que la discriminación incidió con fuerza en las generaciones más jóvenes y habilita situaciones de hostigamiento en la calle.

La dirigente también planteó las dificultades que enfrentan las personas trans para acceder a un empleo formal y pidió mayor compromiso del sector privado. El cierre de la Semana de la Diversidad será con la marcha tradicional, que concentrará a las 21 horas en avenida Libertador, frente a la Comisaría Cuarta, para movilizarse hasta el puente del Centro Cívico, donde se montará el escenario principal.