Un hombre contó que un grupo de enduro retiró una cadena de oro dejada como ofrenda. Días después, uno de los motociclistas murió tras un accidente.

Un video que circula en redes sociales difundió el relato de un hombre sobre una salida de enduro en San Juan y el retiro de una cadena de oro dejada como ofrenda a la Difunta Correa. El testimonio vincula ese episodio con un accidente posterior y con la muerte, días después, de uno de los motociclistas. El material no aporta elementos para establecer una relación causal entre ambos hechos.

Según el relato, la cadena estaba junto a una carta de agradecimiento y un elemento ortopédico, también dejados en el lugar como parte de una promesa. El protagonista del video sostiene que uno de los integrantes del grupo decidió llevarse la joya durante la salida. La narración ubica allí el punto de partida de una secuencia que luego terminó con un desenlace fatal.

El propio testigo reconoce en el video que no puede asegurar que exista una conexión entre haber retirado la ofrenda y el accidente posterior. Aun así, afirma que la experiencia modificó su mirada sobre las promesas y los objetos que los devotos dejan en un santuario. El contenido se apoya en una interpretación personal y no en una verificación independiente de los hechos.

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