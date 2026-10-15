El encuentro reunirá delegaciones de varias provincias y tendrá funciones en la Sala del Sol. El cierre será con un desfile en la plaza de Santa Lucía.

San Juan será sede del festival nacional de danza “Evolución”, una propuesta que reunirá a representantes de escuelas y academias de la provincia junto con delegaciones de Jujuy, Catamarca y Santa Cruz.

La organización señaló que el encuentro apunta a generar un espacio de intercambio entre distintas expresiones de la danza y a reunir a artistas de diferentes puntos del país. En ese marco, la programación prevé presentaciones de escuelas, academias y ballets locales y visitantes.

Agenda La actividad comenzará el jueves 22 con la recepción de las delegaciones en el Hotel América. Ese mismo día, desde las 19, se realizará la apertura en la Sala del Sol, con las primeras actuaciones previstas.

El cronograma continuará el viernes 23, también desde las 19, en la Sala del Sol de Ana María Moreira, con nuevas presentaciones de las agrupaciones participantes. El cierre será el sábado 24, con un desfile en la plaza de Santa Lucía.

Articulación institucional

La actividad se desarrollará junto con el municipio de Santa Lucía, cuyo intendente, Juan José Orrego, brindó el espacio para recibir a las delegaciones. La propuesta busca además fortalecer los vínculos culturales entre provincias y ofrecer una instancia de exhibición para bailarines, docentes y agrupaciones.

Con esa programación, el festival quedará concentrado en tres jornadas consecutivas y tendrá como cierre una actividad pública en la plaza de Santa Lucía, donde se prevé la participación de las delegaciones invitadas.