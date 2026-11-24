El Ministerio de Salud y la Municipalidad de la Capital convocan a una actividad abierta el 25 de noviembre . La propuesta buscará difundir herramientas de prevención y detección.

El Ministerio de Salud, a través del Departamento de Medicina Asistencial y la División Servicio Social, dependientes de la Secretaría Técnica, y la Municipalidad de la Capital realizarán una jornada de sensibilización en el marco de la campaña provincial de prevención de la violencia contra las mujeres.

La actividad se denomina “Reconocer para prevenir, actuar para transformar” y se desarrollará el miércoles 25 de noviembre, de 9:00 a 12:00, en el cruce de las peatonales, en la intersección de calles Rivadavia y Tucumán. La convocatoria se inscribe en una agenda institucional orientada a difundir información y herramientas de intervención frente a distintas formas de violencia.

La propuesta está destinada a equipos de salud, docentes, estudiantes y público en general. Según la comunicación oficial, el objetivo es generar conciencia, brindar herramientas para identificar las distintas manifestaciones de violencia y promover acciones de prevención e intervención.

Alcance institucional: la jornada busca acercar información a la comunidad y fomentar el compromiso colectivo para reconocer situaciones de violencia y actuar oportunamente. La iniciativa no incluye, en el anuncio difundido, precisiones sobre dispositivos posteriores de seguimiento o derivación, por lo que la actividad quedará centrada en la difusión y sensibilización pública.

La fecha elegida coincide con el 25 de noviembre, día en el que suelen concentrarse acciones oficiales vinculadas con la prevención de la violencia contra las mujeres. En este caso, el punto de encuentro será el centro capitalino, con participación abierta y en horario matutino.