La Pastoral de Sordos de San Juan trabaja para ampliar la interpretación en lengua de señas en celebraciones religiosas y llevarla más allá de la Catedral. La iniciativa apunta a facilitar la participación de personas sordas en misas y actividades comunitarias, en especial de cara a las fiestas de fin de año.

En diálogo con Radio Mil20, Noelia Sánchez Trigo, presidenta de la Asociación de Intérpretes de Lengua de Señas y coordinadora del grupo de Lengua de Señas de la Facultad de Filosofía, explicó que desde hace un año cuentan con interpretación en la Catedral. Según señaló, el objetivo ahora es extender esa experiencia a otros espacios religiosos de la provincia.

La referente detalló que la Pastoral de Sordos se reúne todos los viernes desde las 18 y que los domingos a las 11 ofrece una misa interpretada en lengua de señas. La iniciativa comenzó hace tres años y pasó de acompañar a una sola persona sorda a reunir a un grupo de aproximadamente 15 integrantes. Sánchez Trigo también destacó el trabajo conjunto con el padre Martín Nacusi, a quien identificó como el primer sacerdote que realiza misas y confesiones en lengua de señas en la provincia.

Más voluntarios

Uno de los objetivos planteados por la organización es sumar personas que colaboren en la interpretación y el acompañamiento. La propuesta busca que las personas sordas no deban trasladarse necesariamente hasta la Catedral para participar de la vida religiosa. En cambio, la intención es que puedan acceder a celebraciones en parroquias más cercanas a sus domicilios. Para eso, también prevén coordinar intérpretes voluntarios en las actividades vinculadas con las fiestas de fin de año.

Formación y marco legal

La organización proyecta además nuevas instancias de formación y talleres vinculados con la lengua de señas. Sánchez Trigo anticipó la realización de un curso abierto a toda la comunidad en 2027. Durante la entrevista, también sostuvo que en San Juan todavía persisten dificultades para garantizar la accesibilidad lingüística en distintos ámbitos. En ese punto, recordó que la Ley Nacional 27.710 reconoce la Lengua de Señas Argentina (LSA) como lengua natural y originaria de las personas sordas y sus comunidades.

La especialista señaló que los subtítulos o los textos escritos no siempre reemplazan la interpretación, porque no todas las personas sordas están alfabetizadas y quienes sí lo están pueden tener distintos niveles de comprensión lectora. También remarcó que la interpretación transmite no solo las palabras, sino el contexto, los tonos y las expresiones de cada comunicación. En ese marco, afirmó: "Privar lingüísticamente a una persona sorda es sacarle derechos". Finalmente, mencionó que la provincia cuenta con legislación sobre accesibilidad para personas sordas desde 2013, aunque advirtió que todavía existen dificultades para su cumplimiento.