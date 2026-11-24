Con RIVA+, los vecinos podrán ahorrar todos los días en comercios adheridos de todo Rivadavia de una forma simple, rápida y 100% digital.

Redacción El Zonda Especial para Diario El Zonda

La Municipalidad de Rivadavia, bajo la gestión del intendente Sergio Miodowsky, lanzó oficialmente RIVA+, la nueva tarjeta de beneficios destinada a todos los vecinos del departamento para impulsar el comercio local y cuidar el bolsillo de las familias rivadavienses.





Con RIVA+, los vecinos podrán ahorrar todos los días en comercios adheridos de todo Rivadavia de una forma simple, rápida y 100% digital.





Dos tarjetas, más beneficios para todos





El programa cuenta con dos niveles:





1. RIVA+ CLÁSICA: Es para todos los vecinos de Rivadavia. Permite acceder a descuentos y promociones en la red de comercios adheridos de todo el municipio.





2. RIVA+ PREFERENCIAL: Es un reconocimiento a los vecinos que tienen las tasas municipales al día. Otorga mayores descuentos y beneficios exclusivos, destacados especialmente en la App.





De esta manera, la gestión premia el esfuerzo del contribuyente cumplidor y a la vez dinamiza la economía local.





¿Cómo funciona? En 3 pasos





Usar RIVA+ es muy simple y no requiere tarjeta física:





1. Buscá el comercio adherido en la App de RIVA+





2. Mostrá tu código QR en el mostrador





3. ¡Listo! Ahorrás al instante en tu compra





Los vecinos solo deben descargar la aplicación en su celular para empezar a disfrutar de los beneficios.





"Con RIVA+ cumplimos con dos objetivos centrales de nuestra gestión: aliviamos el bolsillo de nuestros vecinos y apoyamos a nuestros comerciantes. Es un círculo virtuoso: el vecino ahorra, el comercio vende más y Rivadavia crece. Y además, reconocemos y premiamos al vecino que está al día, que es el que nos permite seguir haciendo obras", destacó el intendente Sergio Miodowsky durante la presentación.





La adhesión de comercios continúa abierta. Los interesados en sumarse a la red RIVA+ pueden acercarse a la Municipalidad.