La jornada será en el patio interno del hospital, de 8 a 13. El estudio será confidencial, gratuito y con resultados en minutos.

En el marco del Día Mundial de Respuesta al VIH, el Hospital Rawson realizará una campaña de testeos gratuitos, confidenciales y abiertos a toda la comunidad. La actividad apunta a promover la detección temprana y facilitar el acceso al diagnóstico.

La jornada se llevará a cabo el martes 1 de diciembre, de 8 a 13, en el patio interno del Hospital Rawson. La convocatoria está dirigida a personas con obra social y también a quienes no cuenten con cobertura, según informó la organización de la campaña.

Acceso al estudio Bajo la consigna “Hacete el Test de VIH”, el análisis será gratuito, confidencial y con resultados disponibles en cuestión de minutos. La propuesta busca ampliar el alcance del testeo en una fecha vinculada a la prevención y al diagnóstico oportuno.

La actividad está organizada por el Servicio de Infectología y el Servicio de Laboratorio Central del Hospital Rawson. Según la campaña, conocer el diagnóstico permite acceder al tratamiento en forma temprana y mejorar la calidad de vida.

Prevención y tratamiento La iniciativa se inscribe en una estrategia sanitaria orientada a facilitar el acceso a controles que, en el caso del VIH, resultan relevantes para detectar la infección a tiempo. La detección temprana también habilita intervenciones médicas y seguimiento clínico oportuno.