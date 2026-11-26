El encuentro será el 10 y 11 de diciembre en Calingasta, organizado por el Instituto Superior de Formación Docente San Buenaventura. Reunirá a docentes, especialistas y actores locales.

El Instituto Superior de Formación Docente San Buenaventura organizará el primer Congreso de Educación Rural, que se realizará de manera presencial los días 10 y 11 de diciembre en Calingasta. La propuesta busca discutir las particularidades de la enseñanza en ámbitos rurales y dar visibilidad a experiencias educativas que suelen quedar fuera de los principales espacios de debate.

Organización y objetivos La directora de la institución, Angélica Borquez, y la profesora Vanesa García explicaron en diálogo con Radio Mil20 que la iniciativa surge del trabajo de la comunidad educativa y del Departamento de Desarrollo Profesional. Borquez señaló: “Tenemos ese gran desafío desde el Instituto Superior de Formación Docente de San Buenaventura de poder organizar el primer Congreso de Educación Rural”. Según detalló, ese departamento trabaja en el perfeccionamiento de docentes egresados y en la respuesta a las demandas de capacitación de la comunidad.

Ejes de debate García indicó que el congreso tendrá distintos ejes temáticos, con conferencias y mesas de trabajo destinadas a compartir conocimientos y debatir sobre la modalidad rural. “Nuestro propósito es poder discutir, es poder visibilizar muchas de estas temáticas y muchos de los conocimientos que se brindan dentro de esta modalidad de educación rural”, afirmó. La organización prevé la participación de especialistas de trayectoria, que viajarán hasta Calingasta, con la excepción de Graciela Capeletti, cuya disertación será virtual por cuestiones de agenda.

Vínculo con las prácticas Borquez explicó que la elección del tema se relaciona con la propia dinámica del instituto, ya que las escuelas rurales son los principales ámbitos donde sus estudiantes realizan las prácticas profesionales y donde muchos de ellos luego se desempeñan una vez recibidos. En ese marco, sostuvo que “era una deuda pendiente del instituto poder visibilizar estas prácticas tan chicas que se hacen en las escuelas rurales”. También remarcó que la experiencia en esos establecimientos presenta condiciones distintas a las de las escuelas urbanas, tanto por la enseñanza como por la relación con el entorno.

Participación local La convocatoria también contempla espacios para artesanos, productores y pequeños emprendedores que quieran exhibir sus trabajos. Desde la organización señalaron que esa instancia permitirá mostrar producciones locales y actividades vinculadas con la identidad de las comunidades. Borquez, además, agradeció el acompañamiento de los comerciantes de la localidad que colaboran como auspiciantes y destacó la predisposición de los profesionales convocados, quienes compartirán sus conocimientos sin cobrar honorarios por sus disertaciones.

El congreso se desarrollará en diciembre y quedará centrado en la enseñanza rural como objeto de formación, debate y difusión institucional. La organización no informó en la entrevista otros detalles logísticos, por lo que el encuentro de 10 y 11 de diciembre aparece como el próximo hito a seguir para la comunidad educativa y para los actores locales de Calingasta.