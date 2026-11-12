Un informe de Argentinos por la Educación ubicó a la provincia por debajo de Nación en Aprender 2025 y 2024. La brecha más amplia aparece en Matemática y en alfabetización.

Los resultados de las Pruebas Aprender muestran que San Juan quedó por debajo del promedio nacional en Lengua y Matemática, según un informe elaborado por Argentinos por la Educación. La diferencia se repite en distintos niveles educativos y permite comparar el desempeño provincial con el del conjunto del país.

En sexto grado de primaria, los datos de Aprender 2025 indican que el 74% de los estudiantes sanjuaninos alcanzó niveles satisfactorios o avanzados en Lengua. A nivel nacional, ese porcentaje fue del 77%, lo que deja una brecha de tres puntos porcentuales. En Matemática, la distancia fue mayor: 48% en San Juan frente al 55% del promedio del país, una diferencia de siete puntos.

Secundaria

La comparación también alcanza al último año de la escuela secundaria. Según los datos de Aprender 2024, en Lengua el 50% de los alumnos sanjuaninos llegó a niveles satisfactorios o avanzados, contra el 57% registrado a nivel nacional. En Matemática, el 11% de los estudiantes de la provincia alcanzó esos niveles, mientras que el promedio nacional fue del 18%. En ambos casos, la diferencia fue de siete puntos porcentuales.

Alfabetización

El relevamiento incorpora además un indicador de alfabetización en tercer grado. Allí, Aprender 2024 señala que el 37% de los estudiantes de San Juan se ubicó en los niveles 4 y 5 de lectura, considerados los de mayor desempeño. En el promedio nacional, ese porcentaje llegó al 45,1%, una diferencia de 8,1 puntos porcentuales. Ese contraste ubica a la provincia por debajo del país desde los primeros años de la trayectoria escolar.

Evolución de los resultados

El informe también registra cambios en el tiempo. En sexto grado, Lengua pasó del 60% en 2023 al 74% en 2025 en San Juan. En Matemática, el 48% actual implica una caída de cinco puntos respecto de 2016, cuando el indicador había sido del 53%. En el último año de secundaria, Lengua bajó del 60% de 2017 al 50% de 2024, mientras que en Matemática la reducción fue de 14 puntos respecto de 2016, cuando el 25% de los alumnos había alcanzado niveles satisfactorios o avanzados.

En conjunto, los datos ubican a San Juan por debajo de los promedios nacionales en alfabetización, Lengua y Matemática. El informe deja a Matemática como uno de los principales puntos de atención, especialmente en el tramo final de la secundaria, donde el desempeño provincial se mantiene por debajo del promedio del país.