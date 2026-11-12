El caucetero Brian Ortega, de 24 años y estudiante de Abogacía, integró el equipo de voluntarios que trabajó durante la visita del papa León XIV en Córdoba, en el predio de FADEA. Su tarea se desarrolló durante la Vigilia Joven y la Santa Misa, en un operativo que reunió a cientos de voluntarios para ordenar accesos, asistir peregrinos y sostener la logística del encuentro. En diálogo con La Mil20, describió la experiencia como “una emoción muy marcada”.

Ortega contó que se inscribió cuando aparecieron los primeros formularios, sin demasiadas expectativas de ser seleccionado, y que luego atravesó un proceso de selección con instancias de formación espiritual y técnica. Ese recorrido definió el sector en el que cumpliría funciones dentro del operativo. Según relató, su destino fue el acceso sur, en los cuadrantes I-4 y K-4, dos de los últimos patios habilitados con capacidad para unas 14.000 personas cada uno. La organización del trabajo dependió de esa distribución previa, que buscó ordenar el ingreso y la circulación del público.

Experiencia previa y tareas

El joven señaló que su paso de tres años por el cuartel de Bomberos Voluntarios de Caucete le aportó conocimientos de prevención, sanidad, seguridad y control de accesos. También recordó su participación en operativos vinculados con peregrinaciones y con la tradicional Cabalgata de la Fe. Durante la jornada, los voluntarios llegaron al predio a las 14, varias horas antes de la apertura al público, prevista para las 18. La primera tarea fue recibir y alentar a los peregrinos, en especial a los adultos mayores y a quienes llegaban con dificultades de movilidad.

Más tarde colaboraron con la hidratación de los asistentes y, durante la madrugada, reforzaron los controles de acceso a los espacios destinados a personas con discapacidad. Ortega destacó la coordinación entre los distintos responsables para facilitar el ingreso y evitar que quienes necesitaban asistencia tuvieran que salir del predio y volver a entrar por otro sector. En su relato, la organización fue uno de los rasgos más visibles del operativo, tanto en el ingreso como en la desconcentración posterior.

Orden, fe y cierre del operativo

Desde su lugar de trabajo, el caucetero dijo que esperaba un escenario más caótico por la magnitud de la convocatoria, pero aseguró que predominó el respeto. Señaló que, cuando León XIV pasó por el lugar, voluntarios y efectivos de Gendarmería formaron un cordón humano para mantener despejado el recorrido. También afirmó que nadie intentó sobrepasar las vallas ni empujar a quienes estaban trabajando en el operativo. A eso sumó la limpieza del predio y el orden observado durante toda la jornada.

Para Ortega, el momento de ver de cerca al Sumo Pontífice le dio sentido al esfuerzo de dos días de trabajo, pocas horas de descanso y largas caminatas. “Fue como que cobró sentido todo ese esfuerzo, todo ese sacrificio que habíamos pasado esos dos días cuando lo vimos ahí”, dijo. Aunque aclaró que actualmente no es practicante, sostuvo que la experiencia le renovó la fe y que el mensaje del Papa tuvo alcance más allá de lo religioso. Según relató, la jornada de limpieza posterior en la Catedral de Córdoba también dejó devoluciones de asistentes que agradecieron la organización.

Ortega afirmó que volvería a participar de una experiencia similar y extendió esa invitación a personas de cualquier edad que tengan la posibilidad de sumarse como voluntarias. El cierre de su testimonio dejó una variable concreta para quienes evalúan este tipo de tareas: el esfuerzo físico es alto, pero la función de los voluntarios resulta central para que un operativo masivo mantenga orden, accesibilidad y asistencia durante toda la actividad.