El intendente de Rivadavia, Sergio Miodowsky, encabezó la inauguración de las obras de pavimentación ejecutadas en el sector comprendido por el barrio Rumbos, el loteo Callejón Coria y el loteo Virgen del Valle, una intervención que representa un importante avance en materia de infraestructura y calidad de vida para las familias de la zona.

Los trabajos fueron realizados íntegramente con fondos municipales, en el marco del Plan de Pavimentación Municipal impulsado por la gestión del intendente desde el año pasado, una planificación que busca extender progresivamente este servicio a distintos barrios, villas y loteos del departamento.





A través de este programa, la Municipalidad de Rivadavia viene concretando numerosas obras de pavimentación financiadas con recursos propios. Entre ellas se encuentran las realizadas en Villa Chacabuco, en Marquesado, calle Malvinas Argentinas y muchos otros sectores que hoy cuentan con una infraestructura renovada.





La inauguración de esta nueva obra estuvo acompañada por la alegría de los vecinos, quienes manifestaron su satisfacción y entusiasmo al ver concretada una mejora que representa un cambio significativo para su vida cotidiana, facilitando la circulación y jerarquizando todo el sector.





De esta manera, Rivadavia continúa consolidando un plan de obras sostenido, con inversión municipal y una planificación orientada a dar respuestas concretas a las necesidades de la comunidad, llevando progreso y mejores servicios a más vecinos.