Con proyectos propios, más de 4.000 seguidores en redes sociales y campañas solidarias, Joaquín Conca busca transmitirles a otros jóvenes que pueden ser protagonistas del futuro de San Juan. Además, tendrá un rol destacado en el Forum de la Fiesta Nacional del Sol.

Con tan solo 18 años, Joaquín Conca comenzó a construir su propio camino en la minería sanjuanina y busca transmitirles su pasión a otros jóvenes. A partir de una lesión que lo alejó del rugby y de un trabajo escolar, encontró una nueva actividad que despertó su interés y lo llevó a impulsar diferentes proyectos.

En diálogo con TELESOL DIARIO, Conca contó que hace dos años atravesó una lesión que lo alejó del deporte que practicaba. Desde entonces, comenzó a buscar nuevas alternativas y encontró en la minería un espacio que lo apasionó y le permitió proyectar nuevas ideas.

Así descubrió un interés que terminó convirtiéndose en un emprendimiento personal. Hoy, utiliza las redes sociales para compartir información, hablar sobre las oportunidades del sector y motivar a sus contemporáneos a involucrarse. A su corta edad, también tuvo encuentros con importantes autoridades y recibió invitaciones para participar de distintos espacios.

"Todo empezó en 2025, en el secundario. En una monografía que me empezó a apasionar como alguna vez lo hizo el rugby. En 2016, me corté los ligamentos y el año pasado volví a encontrar algo que me apasiona y es dar esa batalla cultural, de decirle a los jóvenes que se animen a soñar en grande", enfatizó Conca a este medio.

En ese sentido, considera que la minería representa un camino de oportunidades para San Juan, especialmente de cara a los próximos cinco años.

"El tema surgió de la monografía para una materia del colegio. Había que buscar un tema, información específica y hacer un libro", contextualizó. Joaquín decidió profundizar sobre el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y, a partir de ese trabajo, comenzó a desarrollar su interés por la actividad.

"Por qué no tratar de mostrar ese camino de oportunidades a toda una generación. Desde allí empezó la idea de volcarlo en redes", contó. Actualmente, Conca cuenta con más de 4.000 seguidores en Instagram y una experiencia que, pese a su corta edad, le permitió acercarse a referentes del sector.

Entre sus actividades, participó de encuentros con autoridades gubernamentales, recibió una invitación de la Embajada de Suecia y, durante este mes, tendrá un rol destacado en el Forum de la Fiesta Nacional del Sol.

Joaquín, junto a Torsten Sven Ericsson, embajador de Suecia en Argentina.





"Tuve encuentros con el embajador de Suecia; con el ministro de Minería y fueron muy importantes. La experiencia que tienen es muy importante. Siempre hay que escuchar, es algo sumamente importante", mencionó.

Además, aseguró que de esas conversaciones se llevó dos enseñanzas fundamentales: "Nunca hay que dejar de soñar en grande" y "no dejarse poner límites a los anhelos".

Los jóvenes se deben involucrar









Por otra parte, Conca busca llegar a otros jóvenes para motivarlos a pensar en su futuro, salir de la zona de confort y conocer las oportunidades que pueden surgir en San Juan. En ese camino, considera que la minería debe dejar de ser un tema exclusivo de los adultos.

"Es un tema que, constantemente, era de adultos. Pero hay que cambiarlo, para que los jóvenes tengan voz y tengan en cuenta que, el día de mañana, la minería impacte de forma positiva", sostuvo.

También hizo hincapié en la importancia de que las nuevas generaciones comiencen a interiorizarse sobre el desarrollo minero y puedan prepararse para los cambios que se avecinan.

"Que los jóvenes tengan en cuenta lo que está pasando y que lo vayan viendo de forma progresiva. Se prevé que en cinco años se dé el gran boom minero. Trabajando paso a paso, podemos generar un gran cambio para la provincia y nuestro futuro", aseguró.

La solidaridad también va de la mano









Joaquín también participó de una de las campañas solidarias más importantes de la provincia, en la que logró reunir más de 5.000 prendas para donar. Además, colaboró en una campaña de asistencia a Venezuela tras el terremoto ocurrido este año.

El joven destacó que, además de pensar en un buen futuro e impulsar el desarrollo de la minería, existe otro aspecto fundamental: ayudar a quienes más lo necesitan.

"Es muy importante el tema contenido, economía y conocimiento, pero también hay que saber que hay que tener valores humanos, como la humildad, perseverancia y honestidad, que es lo que hace grande a una persona", expresó.

"Uno puede tener mucho conocimiento y ser exitoso en diferentes rubros, pero si no tiene valores no lo hace una persona", añadió.

En esa línea, busca vincular sus proyectos con diferentes iniciativas, combinando la comunicación estratégica sobre minería con acciones solidarias.

"Cada 4 meses hacemos una. Hicimos en julio y haremos una en diciembre, para reunir juguetes. Tratamos de ayudar a gente que lo necesita y, al mismo tiempo, dejar el mensaje de profesionalismo. Que capacitarse es fundamental, pero sobre todo, no perder los valores como personas", insistió.

Moderará el Forum de la Fiesta Nacional del Sol y tendrá un desafío diferente









Uno de los próximos desafíos de Joaquín será en el Teatro del Bicentenario, donde se desempeñará como moderador de un panel sobre desarrollo minero, junto a importantes profesionales y autoridades.

La actividad comenzará a las 20, con encuentros y charlas en el interior del espacio cultural. Entre los participantes estarán el ministro de Minería, Juan Pablo Perea, y el presidente del Grupo Ecipsa, Jaime Garbarsky, entre otras autoridades. Además, habrá un Sunset Minero durante el denominado after forum.

Para Conca, la invitación representa un reconocimiento importante y también una oportunidad para continuar transmitiendo su mensaje a las nuevas generaciones.

"Me emocioné al recibir la noticia. Empezar este gran camino, que mental y emocionalmente me dio miedo empezar, me da un orgullo. Todo se puede en la vida cuando uno se esfuerza y mete pilas", enfatizó.

"Es un logro que lo siento mío y que lo quiero acompañar con el mensaje de que si yo puedo, todos pueden. Los jóvenes debemos empezar a soñar en grande y salir de la zona de confort, para que todos logren desarrollar su propio potencial", concluyó Conca.