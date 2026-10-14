La Provincia impulsa un plan para sumar variedades licenciadas adaptadas al mercado externo. Las empresas presentarán sus materiales el 19 de noviembre, durante la Fiesta Nacional del Sol.

San Juan avanza en un plan para incorporar variedades licenciadas de uva de mesa con el objetivo de recuperar competitividad en el mercado internacional. La iniciativa involucra a cinco empresas dedicadas al desarrollo genético de esta fruta, que manifestaron interés en comenzar su trabajo en Argentina por la provincia.

El secretario de Agricultura, Ganadería y Agroindustria, Miguel Moreno, explicó en diálogo con Radio Mil20 que el proceso forma parte del programa Viticultura San Juan 360, orientado a construir una estrategia sectorial a partir de las demandas planteadas por los productores. Según detalló, el esquema incluye mosto, uvas para vino, pasas, uva de mesa, viveros y enoturismo. En ese marco, uno de los pedidos centrales fue acceder a materiales genéticos con mayor aceptación en los mercados internacionales.

Gestiones externas A partir de esa demanda, representantes del Gobierno provincial iniciaron conversaciones con compañías especializadas durante una visita a Chile. Luego participaron de un simposio en Murcia, España, con más de 650 asistentes de más de 30 países, y de una feria de frutas y verduras en Madrid. En esa gira mantuvieron reuniones con Sun World, Bloom Fresh, Grape Evolution, Grapa e ITUM, para conocer variedades, modelos de negocio y condiciones de incorporación a la producción local.

“Como resultado final, todas estas empresas van a participar o van a venir a nuestro país, arrancando, por supuesto, con San Juan, a poder trabajar con estas variedades que hoy son las que se consumen”, afirmó Moreno. El funcionario señaló que la producción de uva de mesa perdió presencia exportadora y que el recambio varietal aparece como una vía para recomponer esa posición. También indicó que las nuevas opciones contemplan el pago de regalías por el uso de la genética.

Caída exportadora Moreno sostuvo que alrededor de 2008 la provincia exportaba más de 100 millones de kilos anuales de uva de mesa, mientras que hoy el volumen ronda los dos millones, con variaciones según cada campaña. “Estamos exportando menos del 2% de la uva”, remarcó. En paralelo, citó que el consumo mundial pasó de 15 millones de toneladas en 2000 a 33,7 millones de toneladas anuales en la actualidad, una expansión que, según su análisis, no fue acompañada por la oferta varietal local.

El secretario explicó que el mercado demanda uvas blancas, rosadas y negras sin semillas, con textura firme y capacidad de conservación durante la comercialización. Ese perfil, dijo, es especialmente valorado por supermercados y cadenas de distribución, que buscan reducir pérdidas en almacenamiento y exhibición. También señaló que las variedades presentadas por las empresas internacionales pueden superar los 33.000 kilos por hectárea con la fruta acondicionada en cajas.

Próximos pasos El Gobierno provincial trabaja con la Secretaría de Agricultura de la Nación para resolver cuestiones políticas y legales que, según Moreno, dificultaban el desembarco de las compañías. Además, participan la Cámara de Comercio Exterior y productores locales. El próximo 19 de noviembre se realizará una mesa sectorial en San Juan, en el marco de la Fiesta Nacional del Sol, donde las cinco firmas presentarán sus variedades y el INTA expondrá materiales propios. El objetivo oficial es que, a partir de 2027, comiencen a llegar los primeros materiales para evaluación en fincas.