La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) tomará este lunes 30 de noviembre los exámenes de ingreso a sus tres colegios preuniversitarios, con 600 vacantes disponibles para el ciclo lectivo 2027. La secretaria académica, Rosita Ferrer, explicó que la organización del operativo apunta a reducir la tensión que atraviesan los aspirantes y a ordenar una instancia que convoca a cientos de familias sanjuaninas.

Las evaluaciones serán para la Escuela Industrial Domingo Faustino Sarmiento, la Escuela de Comercio Libertador General San Martín y el Colegio Central Universitario Mariano Moreno. Ferrer señaló que la cantidad de inscriptos superó la de años anteriores y recordó como antecedente inmediato el proceso de diciembre de 2025, cuando se registraron 1.618 aspirantes. Según la funcionaria, la decisión de concentrar las pruebas de Lengua y Matemática en una misma mañana respondió a experiencias previas y a planteos de las familias.

Organización del examen

Ferrer sostuvo que la medida busca evitar que los estudiantes de 11 y 12 años permanezcan durante dos días bajo la presión del examen. En ese sentido, indicó: «El aspirante, el niño de once años, no puede estar cuarenta y ocho horas pendiente de un examen que tiene tanta presión social». Entre ambas pruebas habrá un recreo de media hora, coordinado por profesores de Educación Física y profesionales del gabinete escolar, para que los chicos puedan distenderse y alimentarse antes de la segunda evaluación. Además, las consignas fueron ajustadas en su extensión, aunque sin modificar contenidos ni exigencia académica.

Horarios y requisitos

Las pruebas se desarrollarán con el siguiente esquema: a las 8:00, Lengua; y a las 10:30, Matemática. La secretaria académica aclaró que, si bien la resolución de Matemática puede demandar entre una hora y media y dos horas, habrá flexibilidad en los plazos. Los aspirantes deberán presentarse con DNI, comprobante de inscripción, guardapolvo o uniforme de primaria, bolígrafo azul o negro, lápiz negro, goma, corrector y elementos de geometría. No se permitirá el uso de calculadoras, diccionarios, teléfonos celulares, papel, fibras ni lápices de colores.

Vacantes, mérito y resultados

La UNSJ elevó de 565 a 600 las vacantes para este año, lo que representa un incremento de 35 lugares y un 6,2%. Aprobar no garantiza el ingreso, ya que la asignación final dependerá del orden de mérito general y de las vacantes disponibles. El año pasado, de los 1.618 inscriptos, 1.582 rindieron, 1.150 aprobaron ambas evaluaciones y solo había 565 lugares. El puntaje de corte inicial fue de 156 sobre 200 y apenas dos estudiantes alcanzaron la calificación perfecta.

El cronograma previsto establece que los resultados provisorios se publicarán el miércoles 9 de diciembre; las solicitudes de revisión podrán presentarse el jueves 10, de 8 a 12, en la Escuela Industrial; la exhibición de exámenes pedidos será el viernes 11, de 14 a 18, en la Escuela de Comercio; y los resultados definitivos se conocerán el lunes 14 de diciembre. Luego, el martes 15 de diciembre, los ingresantes elegirán colegio por orden de mérito, con turnos escalonados según la posición obtenida. Los resultados estarán disponibles en la web de la UNSJ y en las carteleras de las escuelas, mientras que la medida de fuerza anunciada por CONADU Histórica no afectará estos exámenes, según confirmó Jaime Barcelona, secretario general de ADICUS.