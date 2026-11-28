La prueba se realizó en el Pinar de Rivadavia y reunió a efectivos y corredores de la comunidad. La organización destacó el objetivo de integración entre la institución y el público.

El Pinar de Rivadavia fue sede de una nueva edición de la Maratón de la Policía de San Juan, con la participación de más de 1.200 personas entre efectivos policiales y público en general. La convocatoria combinó actividad deportiva y presencia institucional en un espacio abierto a la comunidad. Según la organización, la jornada se desarrolló con una fuerte presencia de corredores de distintos ámbitos.

La propuesta reunió a participantes en una competencia que, de acuerdo con el texto difundido, tuvo como ejes el entusiasmo, la sana competencia y el espíritu de superación. Ese enfoque buscó ubicar a la maratón no solo como una prueba atlética, sino también como un ámbito de encuentro entre la fuerza de seguridad y los vecinos. En ese marco, el evento funcionó como una instancia de participación colectiva en torno al deporte.

Integración institucional Además de promover la actividad física y los hábitos saludables, la iniciativa apuntó a fortalecer los vínculos entre la institución policial y la comunidad. La organización describió la maratón como un espacio de integración y compañerismo. La convocatoria masiva fue presentada como un dato central de la jornada.

Balance de la jornada Desde la organización destacaron la participación de todos los corredores y felicitaron a quienes formaron parte de la actividad. El desarrollo de la prueba dejó como dato relevante la magnitud de la asistencia, que superó el millar de inscriptos y participantes. La experiencia se presentó como un encuentro deportivo que trascendió la competencia y puso en valor el deporte como herramienta de participación.

Con la edición ya realizada, el dato a seguir es la continuidad de este tipo de actividades de la Policía de San Juan en espacios públicos de la provincia. La jornada en el Pinar de Rivadavia quedó marcada por la concurrencia y por el objetivo institucional de acercamiento con la comunidad.