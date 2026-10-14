Ante la posibilidad de una emergencia hídrica en San Juan, el Gobierno provincial avanza en la organización de recursos y espacios que podrían utilizarse para asistir a la población. A través del COPRE, se realizan reuniones con los municipios para coordinar con iglesias católicas y evangélicas la eventual utilización de templos como centros de evacuación.

Planificación preventiva El director de Protección Civil, Diego Morales, explicó en diálogo con radio Mil20 que el objetivo es anticiparse a distintos escenarios y definir qué aspectos todavía requieren organización en cada departamento. Entre las prioridades mencionó la preparación de lugares para recibir evacuados, la disponibilidad de hospitales de campaña y la continuidad de los servicios esenciales ante posibles cortes de energía. También señaló que se trabaja sobre eventuales dificultades en el abastecimiento de agua potable y en el funcionamiento de las cloacas.

Morales indicó que en Caucete se planteó la necesidad de instalar motores eléctricos para garantizar el funcionamiento de las plantas potabilizadoras si se interrumpe el suministro de energía. Según su explicación, un corte eléctrico podría dejar sin agua potable a un departamento y generar inconvenientes en el sistema cloacal. En paralelo, las autoridades mantuvieron encuentros con personal de Obras Sanitarias y de Hidráulica para analizar los pozos de potabilización y los riesgos derivados de lluvias intensas y crecidas.

Centros de evacuación Uno de los puntos de atención es una planta potabilizadora ubicada en la zona del río Blanco, cuyo funcionamiento podría verse comprometido si aumenta el caudal. Morales afirmó que se coordinó con el CISEM para evitar ese escenario y, si fuera necesario, resguardar la planta durante la emergencia. En paralelo, Protección Civil pidió a los municipios que identifiquen posibles centros de evacuación entre clubes deportivos y otras instalaciones, aunque advirtió que algunos de esos lugares no reúnen todas las condiciones necesarias, especialmente por la falta de baños y duchas.

Por ese motivo, comenzaron los contactos con distintas comunidades religiosas. Morales confirmó que ya cuentan con un relevamiento importante de iglesias evangélicas, aunque todavía resta avanzar en las coordinaciones con iglesias católicas y mormonas para terminar de definir los espacios disponibles. Los edificios seleccionados deberán contar con baños, duchas, comida y organización interna para hombres, mujeres y niños. También se prevé garantizar el suministro eléctrico en esos centros, con coordinación con Naturgy y, de ser necesario, el uso de generadores eléctricos.

Zonas vulnerables Otro eje del operativo es la preparación de las familias que viven en sectores expuestos a posibles inundaciones. Protección Civil pidió a los municipios que releven las zonas vulnerables y transmitan esa información para determinar qué recursos serán necesarios. Morales destacó la importancia de contar con una mochila de emergencia preparada con agua, medicamentos de uso habitual, ropa de abrigo y prendas de recambio. El relevamiento se articula también con el área de Desarrollo, que trabaja junto con los municipios para conocer las necesidades de cada sector y definir qué aportará la Provincia.

Consultado por las últimas precipitaciones en algunos departamentos, Morales señaló que en Valle Fértil corrió agua por las calles, aunque aclaró que la situación no fue grave y no hubo evacuados ni incidentes de relevancia. El funcionario sostuvo además que las obras hídricas en ejecución contribuirán a mejorar la respuesta ante las lluvias, pero remarcó que los municipios deben mantener cunetas y desagües e informar a los vecinos sobre las tareas necesarias en cada frente. Por último, adelantó que está próximo a publicarse un protocolo provincial que establecerá las responsabilidades de Protección Civil, Hidráulica, los municipios y las demás áreas involucradas ante una eventual contingencia.