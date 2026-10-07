El presidente de la Corte de Justicia de San Juan, Daniel Olivares Yapur, y la ministra Adriana García Nieto participaron el 1 y 2 de octubre en Salta de las actividades institucionales de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JUFEJUS). La presencia de ambos magistrados se dio en el marco de la Comisión Directiva de ese organismo y de la Junta Directiva del Instituto de Capacitación Judicial REFLEJAR. Según informó la propia Corte sanjuanina, la intervención incluyó definiciones sobre autoridades y agenda académica de alcance federal.

Representación institucional

Además de representar a la Corte de Justicia de San Juan, Olivares Yapur integra REFLEJAR como vocal y ocupa la vicepresidencia de la Región Cuyo de ese instituto. García Nieto, por su parte, es secretaria de la Comisión Directiva de JUFEJUS. Esa distribución de cargos ubica a ambos funcionarios judiciales en espacios de conducción vinculados a la coordinación entre tribunales provinciales y a la formación judicial, dos áreas que inciden en la administración del servicio de justicia y en la actualización de criterios de gestión.

La sesión de Comisión Directiva se realizó en el Centro de Convenciones de la ciudad de Salta y reunió a 50 ministros y ministras de cortes y superiores tribunales del país. La actividad estuvo encabezada por la presidenta de JUFEJUS, Emilia María Valle; la presidenta de la Corte de Justicia de Salta, Teresa Ovejero; y el vicepresidente de la Junta y juez de la Corte salteña, Fabián Vittar. En ese ámbito se eligieron las nuevas autoridades del Instituto Federal de Innovación Tecnología y Justicia (IFITEJ), de acuerdo con el artículo 18 del reglamento citado por la organización.

Designaciones federales

Por San Juan, García Nieto quedó como vocal del IFITEJ. La acompañarán Ricardo Apkarian (Río Negro), Teresa Ovejero (Salta), Gabriela Asís (La Rioja), Daniel Carubia (Entre Ríos), Luis Rey Vazquez (Corrientes), Marcelo Benítez (Misiones) y Ariel Coll (Formosa). La presidencia fue ratificada para Mario Adaro (Mendoza), mientras que la vicepresidencia primera quedó a cargo de José Sappa (La Pampa), la vicepresidencia segunda fue asignada a Fabiana Gómez (Catamarca) y la secretaría a Víctor Emilio del Río (Chaco). La definición de autoridades fija la conducción del organismo para el período siguiente y ordena la agenda de trabajo en tecnología y justicia.

Luego, Olivares Yapur y García Nieto participaron de la reunión de la Junta Directiva de REFLEJAR. Allí se trató el lanzamiento de la edición 2026 del Premio REFLEJAR y se recibieron propuestas de actividades académicas para la planificación 2027. Esos insumos quedarán incorporados a la programación del instituto de capacitación judicial, que articula formación y actualización para magistrados y funcionarios de todo el país. La próxima referencia temporal concreta del proceso será la definición de esa agenda académica para 2027.