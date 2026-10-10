Efectivos sanjuaninos asistieron a un acto religioso en La Rioja . La ceremonia reunió a autoridades provinciales y fuerzas de seguridad.

Personal de la Policía de San Juan participó de la ceremonia de entronización de la Santísima Virgen María del Rosario como Patrona y Generala Espiritual de la Policía de la Provincia de La Rioja.

El acto reunió a autoridades provinciales, representantes de distintas fuerzas de seguridad y efectivos policiales, en una jornada que tuvo carácter institucional y religioso. La presencia sanjuanina se enmarcó en ese encuentro y fue difundida por funcionarios policiales de la provincia.

Mensaje institucional Altos funcionarios policiales de San Juan expresaron que la institución acompañó este acontecimiento y que lo hizo para “fortalecer los lazos de hermandad, respeto y camaradería entre las fuerzas policiales de ambas provincias”. La frase fue atribuida a esas autoridades y resume el sentido institucional que se le dio a la participación.

La ceremonia no incluyó anuncios operativos ni medidas administrativas para la fuerza sanjuanina, según el material difundido. Sí dejó como dato central la presencia de efectivos de San Juan en un acto de alcance simbólico para la Policía riojana y para la relación entre ambas instituciones.

Por el contenido informado, el hecho queda circunscripto a una participación protocolar reciente en La Rioja, sin precisiones sobre nuevas actividades derivadas. El único elemento concreto a seguir es la continuidad de los vínculos institucionales entre ambas policías.