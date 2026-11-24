Con Marcela Podda al frente y un panel integrado por Mariano Bataller, Guillermo Juárez y Miguel Martín, el nuevo ciclo debutó con 45 minutos de análisis, información respaldada por datos y miradas diferentes. La propuesta se emitirá todos los lunes, a las 22.15.

La nueva propuesta televisiva de Telesol incluye a profesionales de primera linea y con una producción impecable detras

La pantalla de TeleSol sumó este lunes una nueva propuesta y lo hizo con una primera emisión que dejó en claro cuál es su apuesta: ofrecer una manera diferente de abordar la actualidad, con profundidad periodística, recursos visuales y un ritmo capaz de mantener al televidente atento durante los 45 minutos de programa.

«La mesa de los lunes» llegó con una premisa que se hizo visible desde el comienzo. No se trató solamente de repasar los principales temas de la agenda, sino de analizarlos, ponerlos en contexto y ofrecer distintas perspectivas sobre cada uno de ellos.

La información tuvo un lugar central, pero también la explicación: cifras, gráficos, imágenes y otros recursos audiovisuales acompañaron los contenidos y permitieron respaldar y hacer más comprensible cada análisis.





El resultado fue un envío dinámico, con intervenciones que se complementaron y puntos de vista que no necesariamente coincidieron.

Allí estuvo uno de los aspectos más interesantes del debut: la posibilidad de escuchar a periodistas con experiencia y miradas propias, que enriquecieron el tratamiento de los temas sin perder de vista el eje informativo.

Una conducción sólida y un panel con identidad propia

Al frente del programa estuvo Marcela Podda, quien condujo el envío con la solvencia, la claridad y la calidad periodística que la caracterizan. A su lado, Mariano Bataller, Guillermo Juárez y Miguel Martín aportaron sus conocimientos, análisis y opiniones, construyendo una mesa en la que cada intervención sumó una perspectiva diferente.

La dinámica del panel permitió recorrer los asuntos abordados con amplitud, sin convertir el programa en una sucesión de opiniones aisladas. Hubo información, interpretación, argumentos y elementos gráficos que acompañaron el desarrollo de cada tema.

En una época en la que la atención del público es un desafío para cualquier producto audiovisual, los 45 minutos de la primera emisión tuvieron un ritmo que hizo que el tiempo transcurriera con rapidez. Una señal de que la propuesta encontró una combinación interesante entre contenido, claridad y dinamismo.

Detras de La mesa de los lunes hay un equipo de trabajo muy profesional





El trabajo detrás de cámara, una pieza fundamental

El resultado que llega a la pantalla también tiene un trabajo que no siempre se ve. Detrás de «La mesa de los lunes» hubo un equipo de producción que trabajó en cada detalle para darle forma a un producto televisivo cuidado y atractivo.

En ese engranaje se destacó especialmente Alejandro Ripoll, atento a los distintos aspectos del envío y al desarrollo de una puesta que acompañó el trabajo periodístico del panel. La producción, la selección de contenidos y el soporte visual fueron parte fundamental de una emisión en la que cada recurso tuvo una función.

El debut dejó planteado el desafío de sostener esa identidad y profundizar una propuesta que busca ir más allá del repaso informativo: explicar, analizar y poner sobre la mesa diferentes miradas sobre los temas que marcan la agenda.

«La mesa de los lunes» se emitirá todos los lunes a las 22.15 por la pantalla de TeleSol. Una nueva cita con la actualidad que tuvo su primer capítulo y que ya mostró cuál es el camino que quiere recorrer.