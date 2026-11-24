La Fiesta Nacional del Sol 2026 concluyó este lunes 23 de noviembre con un balance oficial que ubicó en más de 320.000 las personas que pasaron por el predio durante las cinco jornadas. El dato fue informado por el Gobierno provincial, que además señaló una agenda con espectáculos musicales, propuestas culturales y actividad comercial.

En la última jornada, el gobernador Marcelo Orrego recorrió el predio ferial y visitó distintos stands. Según la información oficial, dialogó con expositores y emprendedores, en un contexto en el que la administración provincial buscó subrayar el crecimiento comercial asociado a la celebración. La referencia a la asistencia y al movimiento económico quedó así vinculada a la evaluación institucional de cierre.

Reuniones de negocios

Uno de los datos centrales del balance fue el funcionamiento del Fórum de Ideas, donde el Gobierno provincial afirmó que se concretaron más de 400 reuniones de negocios. Ese espacio concentró la agenda productiva y empresarial de la edición, con participación de referentes del sector. La organización también puso en valor la presencia de emprendedores y expositores, como parte del impacto económico de la feria.

Agenda y cambios por el clima

La programación comenzó el jueves 19 de noviembre con el Fórum de Ideas. El viernes 20 se abrió el predio ferial y comenzaron los espectáculos, mientras que el sábado 21 las condiciones climáticas obligaron a modificar la grilla y concentrar la actividad en los shows del Estadio San Juan del Bicentenario. Esa noche también se presentó en el Velódromo el espectáculo central, Parque Triásico. Aventura y descubrimiento.

El domingo 22, con mejores condiciones climáticas, la fiesta recuperó su propuesta completa en el predio ferial y en los escenarios principales. Este lunes 23, la edición cerró con la apertura de la feria, aunque sin programación en el estadio. Entre los aspectos destacados por la organización también figuró el reconocimiento a las familias de los caídos en la Guerra de Malvinas. Con el cierre de esta edición, el dato a seguir es el balance económico final sobre ventas, participación empresarial y resultados de las reuniones de negocios.