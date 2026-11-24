Lucas Ceballos siempre dando la cara por el equipo y mostrando la serenidad que se requiere en estos momentos.

Después del empate sin goles ante Pacífico de General Alvear, en la primera final de la Región Cuyo del Torneo Regional Amateur, Lucas Ceballos puso el foco en la revancha y en la necesidad de sostener la concentración. El capitán de Sportivo Desamparados remarcó que el equipo sabía que iba a disputar un partido de mucha fricción y dejó una definición para el tramo decisivo de la serie: «Este grupo va a dar pelea hasta el final».

El defensor valoró especialmente haber terminado el encuentro con el arco en cero frente a un rival al que describió como un conjunto con jugadores de jerarquía y que venía compitiendo en todos sus partidos. En ese marco, consideró que el resultado no cerró la definición y que la llave quedó abierta para cualquiera de los dos equipos. «La serie está para cualquiera de los dos y tenemos que ir a Mendoza a buscar la clasificación», afirmó.

Lectura del partido Ceballos explicó que el plantel estaba preparado para una final con disputa intensa y pasajes de tensión. Según su análisis, el equipo terminó entero desde lo físico y con la cabeza puesta en el desquite. También evitó profundizar en la polémica por el arbitraje que rodeó el encuentro, aunque admitió que no siempre resulta sencillo sostener la calma en ese contexto. «Uno tiene que tratar de estar tranquilo y transmitir esa tranquilidad. Por momentos se puede, por momentos no, porque hay veces que te supera la situación», señaló.

En esa misma línea, el capitán agregó que el plantel había hablado antes del partido sobre la necesidad de terminar con los once jugadores en cancha. «Gracias a Dios terminamos los 11 en cancha, que era algo que habíamos hablado», dijo. La referencia dejó entrever que el cuerpo técnico y los futbolistas habían previsto un desarrollo exigente, con posibles roces y decisiones arbitrales bajo observación.

Apoyo de la tribuna Ceballos también agradeció el acompañamiento de los hinchas de Desamparados, tanto en Puyuta como a lo largo del recorrido del torneo. Destacó «el apoyo y la cantidad de gente que vino hoy y como siempre lo ha hecho», en alusión al respaldo sostenido en el certamen local y en el Regional. Para el capitán, ese respaldo forma parte del marco en el que el equipo afrontará la revancha.

La serie se resolverá dentro de siete días en General Alvear, donde Desamparados buscará la clasificación. Ceballos cerró su lectura con una definición sobre el tramo final del certamen: «En esta instancia es donde tenemos que sacar a relucir ese temple, esas ganas y ese hambre. Este grupo lo va a demostrar la semana que viene».