La Oficina Virtual es una plataforma digital que permite a los usuarios realizar diferentes
gestiones de manera online, entre ellas consultar y descargar facturas, efectuar pagos con tarjeta
de débito o crédito, adherirse a la factura digital, consultar el historial de facturación y gestionar
distintas solicitudes relacionadas con su servicio.
La aplicación móvil de Oficina Virtual se encuentra disponible para dispositivos con sistemas
operativos iOS y Android, mientras que también se puede acceder a la plataforma a través del
sitio web de Naturgy San Juan (www.naturgysj.com.ar).
Cabe señalar que para ingresar se debe gestionar un usuario y contraseña. Los clientes que ya
usan la app de Naturgy San Juan, simplifican la gestión de sus trámites.
Paso a paso para hacer un plan de pago
Para facilitar la regularización de saldos de manera rápida y sin necesidad de acudir a una
sucursal, los usuarios pueden gestionar un convenio de pago 100% online a través de la Oficina
Virtual.
1. Ingresar a la Oficina Virtual: Acceder a la plataforma web oficial de Naturgy
(https://www.naturgysj.com.ar/) e iniciar sesión con usuario y contraseña. (Si no se
cuenta con un usuario registrado, se debe hacer clic en "Registrarme" e ingresar el
número de suministro y los datos personales).
2. Seleccionar la opción de Planes de pago: En el menú principal, dirigirse a la sección de
Planes de Pago.
3. Seleccionar comprobantes y cuotas: El sistema desplegará las facturas pendientes. Se
deben seleccionar los saldos a refinanciar y elegir la cantidad de cuotas que mejor se
adapte al presupuesto.
4. Confirmar la solicitud: Revisar el resumen de la financiación (valor de las cuotas y
vencimientos) y confirmar el trámite.
5. Abonar el anticipo o cuota inicial: Una vez generado el plan, se podrá descargar el
comprobante para efectuar el primer pago mediante los canales digitales habituales
(Oficina Virtual, Mercado Pago, PagoMisCuentas, o billeteras virtuales).
Los planes de pago contemplan un abono inicial y la financiación del saldo restante en cuotas
mensuales. En el caso de los usuarios beneficiarios de la Tarifa Social, se ofrece la posibilidad de
financiar la deuda en hasta 12 cuotas sin interés y sin necesidad de realizar un abono inicial.
Cabe destacar que la solicitud de plan de pago debe realizarla el Titular del suministro o persona
debidamente autorizada (mediante poder de tramitación, certificado por escribano público).
Debe realizar un abono inicial y financiar en cuotas mensuales parte de la deuda. Siempre que no
deba facturas anteriores con vencimiento 31.03.2020 para suministros T1.
Recomendaciones de seguridad y prevención de fraudes
Desde la compañía reiteran que la solicitud debe ser iniciada exclusivamente por cada titular
mediante la plataforma digital oficial y recuerdan las siguientes pautas de seguridad:
● Naturgy San Juan no realiza llamadas ni envía mensajes para ofrecer o gestionar estos
planes.
● Bajo ninguna circunstancia se solicitan claves, tokens, códigos de validación ni
contraseñas.
● No se requiere inscripción a través de enlaces externos o mensajes de terceros.
● La empresa no cuenta con gestores ni intermediarios para el otorgamiento de facilidades
de pago.
Para operar de manera segura e iniciar el trámite, se recomienda acceder directamente a través
del sitio web oficial y la app Oficina Virtual. https://www.naturgysj.com.ar/