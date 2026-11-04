Naturgy San Juan informa a sus clientes que ya pueden gestionar los planes de pago a través de la Oficina Virtual de la compañía.

Especial para Diario El Zonda

Redacción El Zonda Especial para Diario El Zonda

La Oficina Virtual es una plataforma digital que permite a los usuarios realizar diferentes

gestiones de manera online, entre ellas consultar y descargar facturas, efectuar pagos con tarjeta

de débito o crédito, adherirse a la factura digital, consultar el historial de facturación y gestionar

distintas solicitudes relacionadas con su servicio.

La aplicación móvil de Oficina Virtual se encuentra disponible para dispositivos con sistemas

operativos iOS y Android, mientras que también se puede acceder a la plataforma a través del

sitio web de Naturgy San Juan (www.naturgysj.com.ar).

Cabe señalar que para ingresar se debe gestionar un usuario y contraseña. Los clientes que ya

usan la app de Naturgy San Juan, simplifican la gestión de sus trámites.





Paso a paso para hacer un plan de pago

Para facilitar la regularización de saldos de manera rápida y sin necesidad de acudir a una

sucursal, los usuarios pueden gestionar un convenio de pago 100% online a través de la Oficina

Virtual.

1. Ingresar a la Oficina Virtual: Acceder a la plataforma web oficial de Naturgy

(https://www.naturgysj.com.ar/) e iniciar sesión con usuario y contraseña. (Si no se

cuenta con un usuario registrado, se debe hacer clic en "Registrarme" e ingresar el

número de suministro y los datos personales).

2. Seleccionar la opción de Planes de pago: En el menú principal, dirigirse a la sección de

Planes de Pago.

3. Seleccionar comprobantes y cuotas: El sistema desplegará las facturas pendientes. Se

deben seleccionar los saldos a refinanciar y elegir la cantidad de cuotas que mejor se

adapte al presupuesto.

4. Confirmar la solicitud: Revisar el resumen de la financiación (valor de las cuotas y

vencimientos) y confirmar el trámite.





5. Abonar el anticipo o cuota inicial: Una vez generado el plan, se podrá descargar el

comprobante para efectuar el primer pago mediante los canales digitales habituales

(Oficina Virtual, Mercado Pago, PagoMisCuentas, o billeteras virtuales).

Los planes de pago contemplan un abono inicial y la financiación del saldo restante en cuotas

mensuales. En el caso de los usuarios beneficiarios de la Tarifa Social, se ofrece la posibilidad de

financiar la deuda en hasta 12 cuotas sin interés y sin necesidad de realizar un abono inicial.

Cabe destacar que la solicitud de plan de pago debe realizarla el Titular del suministro o persona

debidamente autorizada (mediante poder de tramitación, certificado por escribano público).

Debe realizar un abono inicial y financiar en cuotas mensuales parte de la deuda. Siempre que no

deba facturas anteriores con vencimiento 31.03.2020 para suministros T1.





Recomendaciones de seguridad y prevención de fraudes

Desde la compañía reiteran que la solicitud debe ser iniciada exclusivamente por cada titular

mediante la plataforma digital oficial y recuerdan las siguientes pautas de seguridad:

● Naturgy San Juan no realiza llamadas ni envía mensajes para ofrecer o gestionar estos

planes.

● Bajo ninguna circunstancia se solicitan claves, tokens, códigos de validación ni

contraseñas.

● No se requiere inscripción a través de enlaces externos o mensajes de terceros.

● La empresa no cuenta con gestores ni intermediarios para el otorgamiento de facilidades

de pago.

Para operar de manera segura e iniciar el trámite, se recomienda acceder directamente a través

del sitio web oficial y la app Oficina Virtual. https://www.naturgysj.com.ar/