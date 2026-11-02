Las tres provincias compartirán sus registros para ampliar la restricción a casinos y apuestas online. Quienes se autoexcluyan en una jurisdicción quedarán alcanzados en las otras dos.

Quien solicite la autoexclusión del juego en San Juan quedará restringido también en Mendoza y San Luis, una vez que se implemente el sistema regional acordado por las tres provincias. La medida alcanzará a casinos presenciales y a plataformas de apuestas online habilitadas, con el objetivo de extender la restricción más allá del límite territorial de cada jurisdicción.

El convenio se firmó en Mendoza y fue suscripto por el presidente de la Caja de Acción Social de San Juan, Juan Pablo Medina; la presidenta del Instituto Provincial de Juegos y Casinos de Mendoza, Ida Magdalena López; y el director de la Caja Social y Financiera de San Luis, Héctor Rodolfo Mazzina. La iniciativa apunta a integrar los registros provinciales para que una decisión voluntaria de limitar el acceso al juego tenga alcance regional.

Alcance del cambio

Hasta ahora, cada provincia administraba su propio registro y la autoexclusión regía solo dentro de su territorio. Esa fragmentación permitía que una persona inscripta en una jurisdicción pudiera trasladarse a otra y continuar apostando sin que la restricción se mantuviera. Con el nuevo esquema, el pedido hecho en cualquiera de las tres provincias tendrá efecto en las otras dos.

Medina sostuvo que “en un trabajo conjunto hemos llegado a unificar el registro entre las tres provincias”. Según explicó, la cercanía geográfica entre San Juan, Mendoza y San Luis volvió necesario ampliar la protección para evitar que un viaje sirviera para eludir la medida. El acuerdo también comprende a las plataformas de apuestas online autorizadas incluidas en el convenio.

Personas ya inscriptas y próximos pasos

Las personas que ya figuran en alguno de los registros provinciales podrán incorporarse de manera voluntaria al sistema regional. El acuerdo prevé esa posibilidad para quienes habían pedido la autoexclusión antes de la firma del convenio. De ese modo, la integración no se limita a nuevos trámites, sino que también alcanza a los registros ya existentes.

La Caja de Acción Social había anticipado a comienzos de octubre que trabajaba en un borrador junto con Mendoza y San Luis. Las instituciones dejaron abierta la posibilidad de sumar otras provincias a la red, con el propósito de ampliar las herramientas de prevención del juego problemático. El dato operativo a seguir es la implementación del sistema, que definirá desde cuándo la restricción tendrá efecto efectivo en las tres jurisdicciones.