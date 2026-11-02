El programa San Juan Cerca realizará operativos integrales este jueves 5 de noviembre en la Escuela de Educación Especial Múltiple de Iglesia, en Rodeo, y el viernes 6 en el Colegio Superior N°1 Fuerza Aérea Argentina, en San Agustín de Valle Fértil. En ambas jornadas la atención será de 10:30 a 15:30.

Además, el martes 10 de noviembre, entre las 8:30 y las 13:30, el despliegue de ministerios, secretarías y organismos descentralizados del Gobierno de San Juan se hará en la escuela Barrio Nuevo Cuyo, en La Bebida, Rivadavia. La propuesta busca concentrar en un solo lugar trámites y prestaciones que habitualmente requieren traslados a oficinas provinciales. Según la información oficial, no se exigirán turnos previos para la mayoría de las gestiones.

Prevención climática

En los tres operativos habrá asesoramiento de equipos de la Dirección de Emergencia y Políticas Alimentarias y de la Dirección de Protección Civil sobre medidas preventivas ante posibles consecuencias climáticas vinculadas con el fenómeno de El Niño. La coordinación de esas evaluaciones está a cargo de la Coordinación Provincial de Respuesta ante Emergencia (COPRE), que anticipa y monitorea los escenarios mencionados en la comunicación oficial. Entre los temas previstos figuran el contenido básico de una mochila de emergencia, los números de asistencia, el mantenimiento de techos y alrededores de la vivienda y la organización familiar ante una eventual evacuación.

Trámites y servicios

La oferta incluirá gestiones de los ministerios de Familia y Desarrollo Humano; Gobierno; Salud; Educación; Economía, Finanzas y Hacienda; Producción, Trabajo e Innovación; Minería; Turismo, Cultura y Deporte; además de Ambiente y Seguridad y Orden Público. También se podrán tramitar beneficios sociales de la Tarjeta Sube, actualización de DNI, inscripción en el Registro Provincial de Emprendedores y en programas para cooperativas y mutuales, y consultas sobre Certificado Único de Discapacidad, personas mayores, asistencia y género. En el área educativa se prevén desbloqueo de netbooks, registro y certificación de títulos, legalización de copias, becas Progresar y Plan FinEs.

También habrá controles médicos de signos vitales, peso y talla, vacunación, medicina de familia, salud mental, odontología y laboratorio, con estudios como HIV, hepatitis y Chagas, además de derivaciones y turnos a través del 0800 + CIDI. A eso se sumarán consultas sobre regularización dominial, asesoramiento previsional y laboral, licencias de conducir, trámites en Ciudadano Digital, gestiones de Rentas, requisitos para nuevas inscripciones del IPV y beneficios de la Tarifa Social de OSSE.

Otros servicios

La nómina de prestaciones incluye colocación de pipetas para pulgas y garrapatas en perros, entrega de antiparasitarios para perros y gatos, información sobre forestación, poda y erradicación de árboles, y consultas sobre el Programa Aprender, Trabajar y Producir (ATP). También se recibirán denuncias y pedidos de asesoramiento en Defensa al Consumidor, y se habilitarán registros de productor agropecuario y de marcas y señales para cría de ganado bovino, equino, caprino, ovino y porcino. Según el Gobierno provincial, el objetivo es atender a familias, uniones vecinales, organizaciones civiles y otros interesados sin necesidad de trasladarse al Centro Cívico.