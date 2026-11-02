San Juan viajó a Mar del Plata con una delegación de más de 400 deportistas para participar de una nueva edición de los Juegos Evita. La comitiva incluyó representantes de los 19 departamentos de la provincia y también a deportistas de disciplinas inclusivas. El traslado y el acompañamiento fueron garantizados por el Gobierno provincial, pese a la ausencia del respaldo económico nacional que estos juegos recibían en años anteriores.

La participación sanjuanina se inscribe en un esquema en el que la provincia debió sostener con recursos propios una presencia completa en una competencia de alcance nacional. Según el texto original, la situación fue planteada al gobernador y la respuesta fue: «Metele para adelante. Los Juegos Evita tienen que tener la participación de San Juan con delegación completa». Esa definición política permitió asegurar la salida de la delegación y mantener la representación de todo el territorio provincial.

Alcance deportivo y social La delegación reunió a jóvenes de distintas disciplinas y a participantes del deporte inclusivo, en una experiencia que excede el resultado competitivo. El material original remarca que, para muchos chicos, el viaje implica conocer por primera vez el mar y una playa, un dato que explica el valor social que el Gobierno provincial asigna a esta presencia. En ese marco, la participación funciona también como herramienta de acceso a experiencias deportivas y recreativas que no están disponibles en todos los departamentos.

Marco de política pública El caso fue presentado como parte de una política deportiva que debe abarcar desde el deporte social y la inclusión hasta la organización de grandes eventos. En esa línea, el texto menciona como antecedente la realización del Ironman, que tuvo a San Juan como protagonista durante un fin de semana. La referencia busca ubicar la presencia en los Juegos Evita dentro de una estrategia más amplia de desarrollo deportivo provincial, con impacto en la formación, la logística y la visibilidad institucional.

La continuidad de la participación dependerá de la capacidad provincial para sostener el financiamiento y la logística mientras persista la menor asistencia nacional. Por lo expuesto en el material original, el dato a seguir es la preservación de la delegación completa y el modo en que la provincia absorberá esos costos en futuras ediciones.