Daniela Rodríguez informó el avance de la obra del polideportivo departamental y confirmó nuevas tareas de alumbrado. También anticipó la inauguración del barrio 7 de Septiembre y el inicio de trabajos en Centenario.

La Municipalidad de Chimbas informó que la construcción del nuevo polideportivo departamental alcanza un avance del 45%, mientras continúa el plan de mejoramiento del alumbrado público en distintos barrios. La intendenta Daniela Rodríguez explicó que mantuvo una reunión reciente con la empresa a cargo para revisar el estado de ejecución de la obra. Según detalló, ya se completó la soldadura de las bases que sostendrán el techo y ahora se trabaja en los ensambles y en la obra gruesa.

Obra deportiva Rodríguez señaló que existe una demora vinculada a la falta del tendido eléctrico correspondiente al predio. En ese marco, afirmó: “El poli está en un 45%. Se ha hecho la soldadura de las bases del techo y ahora son los ensambles y la obra gruesa”. La jefa comunal remarcó que el departamento no cuenta actualmente con un espacio cerrado que reúna las dimensiones reglamentarias necesarias para competencias deportivas.

La intendenta indicó además que el polideportivo no estará destinado únicamente a actividades deportivas, sino también a actos y encuentros institucionales y comunitarios. En sus palabras, se trata de una obra “multidisciplinaria”, expresión que utilizó para describir el uso previsto del espacio. Ese perfil de funcionamiento amplía el alcance de la infraestructura más allá del calendario deportivo local.

Rendiciones y cuentas municipales Durante la entrevista, Rodríguez también fue consultada por las rendiciones de cuentas vinculadas a los fondos del programa FODERE y por el cumplimiento de las reglas fiscales de los municipios. Sostuvo que la situación financiera de las comunas atraviesa dificultades por el peso de los gastos y las demandas de asistencia social que deben afrontar los gobiernos locales. Agregó que Chimbas trabaja con un presupuesto reconducido y que la tasa inmobiliaria se encuentra en cero pesos.

La funcionaria aclaró que esas condiciones no deben usarse como justificación y señaló que prefiere basarse en la información oficial que circula entre las instituciones antes que en trascendidos. Esa precisión se da en un contexto en el que la administración municipal mantiene obras simultáneas y debe compatibilizar ejecución, financiamiento y obligaciones fiscales. El seguimiento de esas variables será clave para medir la continuidad del plan de infraestructura en el departamento.

Alumbrado público En paralelo, la intendenta confirmó que el viernes finalizaron los trabajos de iluminación en el barrio 7 de Septiembre, ubicado en las inmediaciones de calle Necochea, y adelantó que la inauguración está prevista para el próximo miércoles. También indicó que recientemente se realizaron tareas en el loteo Nazareno y que el siguiente sector incluido en el cronograma es el barrio Centenario. Según anticipó, los trabajos comenzarán el viernes y podrían concluir a fines de esa misma semana.

De este modo, el municipio mantiene en simultáneo la ejecución de una obra deportiva de escala departamental y un esquema de iluminación barrial por etapas. En ambos casos, el dato a seguir es el cumplimiento de los plazos anunciados para la inauguración del barrio 7 de Septiembre y para la finalización de las tareas previstas en Centenario.