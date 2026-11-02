La empresa trabaja en el Velódromo Vicente Alejo Chancay y en dos tramos de fibra óptica. Los proyectos abarcan unos 110 kilómetros y podrían terminar a mediados de enero.

San Juan Innova avanza con obras para reforzar la infraestructura tecnológica de San Juan, con foco en el Velódromo Vicente Alejo Chancay y en la ampliación de la red de fibra óptica provincial. En el predio donde se desarrollará la próxima edición de la Fiesta Nacional del Sol, la empresa prevé instalar 86 puntos de acceso a Internet, conocidos como AP.

Los trabajos en el velódromo están en etapa final y los accesos se distribuirán entre tribunas y escenario. Según la información difundida por la empresa, la conectividad estará destinada a sectores puntuales, como las carpas de artesanos, los food trucks y los medios de comunicación que deban transmitir por streaming. San Juan Innova aclaró que no se tratará de una red Wi-Fi general para todo el público ni de un servicio de conexión móvil durante los desplazamientos dentro del predio.

Fibra óptica provincial

En paralelo, la empresa trabaja en el cierre del anillo de fibra óptica en los tramos Jáchal-Huaco y Vallecito-Manantiales. En conjunto, las intervenciones abarcan aproximadamente 110 kilómetros y se encuentran en la etapa de colocación de postes. En el sector Vallecito-Manantiales ya se instalaron 20 kilómetros de fibra óptica, mientras continúan las tareas en ambos recorridos.

Desde San Juan Innova estimaron que las obras podrían quedar concluidas a mediados de enero. Sin embargo, esa previsión depende de dos variables que la propia empresa señaló como relevantes: las condiciones climáticas, que pueden demorar la instalación de postes, y la fabricación y entrega de fibra óptica, en un contexto de elevada demanda internacional y conflictos bélicos. La finalización de estos trabajos permitiría mejorar la conectividad en zonas como Huaco y completar un circuito provincial de fibra óptica.

Alcance institucional

La empresa explicó que el esquema proyectado funciona de manera similar a la de la avenida Circunvalación, con un anillo que rodea la provincia para fortalecer las posibilidades de conexión. Además, durante el año San Juan Innova desarrolló iniciativas con organismos provinciales y ministerios. Entre las áreas involucradas mencionó Economía, Turismo, Salud y Educación, con el objetivo de acompañar la expansión de la infraestructura tecnológica y mejorar los servicios de conectividad en distintos puntos de la provincia.