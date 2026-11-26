Empresarios del sector advirtieron que la demanda es muy baja y que la situación podría extenderse hasta marzo. El diagnóstico surgió en la asamblea de FEHGRA, con San Juan como sede.

San Juan encara la temporada de verano con un nivel de reservas muy bajo en el sector hotelero y gastronómico, según expusieron empresarios locales en el marco de la 241° Reunión del Consejo Directivo y Asamblea de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA), realizada en la provincia.

La presidenta de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de San Juan (AEHGA), Támara Boggian, sostuvo que las expectativas para la próxima temporada son complicadas y que en la actualidad hay “prácticamente nada de reservas”. También señaló que la situación podría extenderse hasta marzo, lo que condiciona la planificación de los establecimientos para los meses de mayor actividad.

Presión sobre la oferta El diagnóstico local se dio en un contexto en el que otros destinos turísticos del país ajustan su estrategia comercial para captar visitantes. Desde Pinamar, Juan Ignacio Serra, representante del sector hotelero, indicó que algunos rubros de la oferta turística registraron aumentos de hasta un 30%, aunque parte de los empresarios decidió mantener los precios de la temporada anterior para sostener la competitividad.

Según esa referencia, la costa argentina complementa esa política con promociones y distintas propuestas turísticas para incentivar las vacaciones de verano y sostener los niveles de ocupación. El contraste con San Juan muestra un escenario desigual entre destinos, pero con una misma preocupación: la necesidad de atraer demanda en un contexto económico adverso para la actividad.

Competencia regional Otro factor que incide en las expectativas del sector es la devaluación del real brasileño, que afecta la competitividad de los destinos argentinos frente a Brasil. Ese movimiento cambiario puede modificar la decisión de los turistas al momento de definir dónde pasar sus vacaciones, con impacto directo sobre la ocupación hotelera y el consumo gastronómico.

En ese marco, el sector turístico de San Juan llega al verano con pocas previsiones de ocupación y actividad, mientras empresarios y dirigentes siguen de cerca la evolución de las reservas y de la competencia de precios entre destinos. La variable a monitorear en las próximas semanas será si las promociones y ajustes tarifarios logran revertir la baja demanda antes de marzo.