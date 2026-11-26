La Comisión Arquidiocesana de Justicia y Paz pidió avanzar con normas para prevenir adicciones y restringir el acceso de menores a las apuestas online.

La Iglesia Católica de San Juan manifestó su preocupación por el avance de la ludopatía, en especial entre niños y adolescentes, y expresó su expectativa por el tratamiento legislativo de la ley de prevención de la ludopatía y regulación del juego y las apuestas en línea.

En diálogo con Radio Mil20, el presidente de la Comisión Arquidiocesana de Justicia y Paz del Arzobispado de San Juan de Cuyo, el doctor Germán Grosso, explicó que pusieron a disposición de la comunidad una petición para recolectar firmas y elevarla a los representantes parlamentarios. El objetivo es respaldar iniciativas legislativas que permitan prevenir las adicciones vinculadas al juego online y establecer mayores controles para evitar que los menores accedan a las plataformas de apuestas.

Cómo firmar la petición en el siguiente link: https://www.change.org/p/sres-senadores-legislen-hoy-protejan-a-los-ni%C3%B1os-argentinos-de-las-apuestas-online?utm_medium=custom_url&utm_source=share_petition&recruited_by_id=57a5b690-16be-11ef-b010-81252b73cb6c&share_id=FmNtGYYb





Prevención y controles

Grosso señaló que la Pastoral Social trabaja y advierte sobre esta problemática desde hace varios años. En ese sentido, reconoció que se trata de una lucha compleja, pero sostuvo que es necesario utilizar todas las herramientas disponibles para impedir que niños y adolescentes ingresen al mundo de las apuestas. “Sabemos que es luchar contra un gigante, pero debemos aplicar todas las herramientas disponibles para evitar el ingreso de los menores a este mundo de adicción”, expresó.

Durante la entrevista, el referente de la Iglesia advirtió que la problemática no involucra únicamente a niños y adolescentes, sino que también alcanza a los adultos, quienes en ocasiones facilitan sus propios dispositivos para que los menores puedan ingresar a jugar. En ese contexto, consideró necesario fortalecer las medidas de prevención y generar mecanismos de protección que involucren tanto a las familias como al Estado. Además, Grosso remarcó que San Juan cuenta con una legislación propia sobre la temática, aunque consideró que hacen falta herramientas de alcance nacional e internacional para abordar el problema de manera más amplia.

Documento y pedido a legisladores

A través de un documento difundido en noviembre de 2026, la Comisión Arquidiocesana de Justicia y Paz convocó a la comunidad sanjuanina y especialmente a los legisladores nacionales a reflexionar sobre el impacto social de la ludopatía y la regulación de las apuestas en línea. En el escrito, la institución adhirió a la Carta a los Senadores por Regulación de Apuestas Online, emitida por la Comisión Episcopal de Pastoral Social (CEPAS) Nacional.

Entre los principales puntos, destacó la necesidad de proteger integralmente a niños, adolescentes y jóvenes frente a las adicciones digitales, acompañar a las familias ante situaciones de endeudamiento y ruptura de los vínculos sociales y garantizar que el Estado priorice la salud pública y el bien común por encima de los intereses económicos. Finalmente, la Comisión invitó a los sanjuaninos a sumarse a la recolección de firmas para respaldar la petición ante los representantes parlamentarios y promover leyes que protejan la vida y la dignidad humana.