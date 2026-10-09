El Gobierno provincial abrió una compra por ocho meses para módulos comunes y dietéticos. El proceso incluye ofertas hasta el 28 de octubre y apertura de sobres ese día.

El Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, lanzó una licitación pública para adquirir alimentos destinados a familias en situación de vulnerabilidad socioeconómica de toda la provincia. La contratación se hará bajo la modalidad de orden de compra abierta, un esquema que permite ejecutar compras por etapas según la necesidad, con un presupuesto oficial de $12.475.500.700.

La convocatoria prevé la compra de hasta 800.000 módulos alimentarios comunes, 15.000 para celíacos y 25.000 para diabéticos. Según el pliego, la provisión se realizará en entregas mensuales durante ocho meses, a partir de la firma del contrato, lo que fija un horizonte de abastecimiento para la asistencia alimentaria provincial.

Qué incluye la compra

El módulo común contempla harina de trigo 000, arroz largo fino, aceite de girasol, leche en polvo fortificada libre de gluten, fideos tallarines, azúcar, lentejas secas, yerba mate, avena instantánea y postre de vainilla en polvo, en partidas de 800.000 unidades. A ese esquema se suman 800.000 bolsas plásticas con el logo oficial del Gobierno para el armado y distribución de cada módulo.

Para personas celíacas, la licitación prevé 15.000 unidades de productos sin TACC, sigla que identifica alimentos libres de trigo, avena, cebada y centeno, aptos para quienes no pueden consumir gluten. Ese módulo incluye premezcla para panificación, almidón de maíz, harina de arroz, fécula de mandioca, harina para polenta, fideos spaghetti, polvo de hornear, aceite, azúcar, arroz, gelatina y atún al natural, además de 30.000 cajas de leche en polvo descremada y deslactosada.

Plazos y apertura

Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 28 de octubre a las 8:30 en el Centro Cívico. La apertura de sobres está prevista para las 9:00 de ese mismo día en la Sala de Licitaciones de la Secretaría de Hacienda y Finanzas. En paralelo, el módulo para diabéticos incluye 25.000 unidades de arroz integral, fideos integrales, edulcorante líquido con sucralosa, leche descremada en polvo, aceite, jardinera de hortalizas y legumbres, avena instantánea, harina integral sin leudante, gelatina diet y lentejas secas.

La licitación define el esquema de provisión para los próximos ocho meses y habilita la competencia entre oferentes sobre un volumen de compra de magnitud provincial. El resultado del acto de apertura y la posterior adjudicación quedarán como las variables a seguir para determinar qué empresas abastecerán el programa y en qué condiciones se concretará la entrega de los módulos.