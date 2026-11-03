El Ministerio de Familia avanza con la compra de mercadería para la asistencia de fin de año. La distribución está prevista entre el 15 y el 20 de diciembre.

El Gobierno de San Juan avanzó con la organización de la asistencia alimentaria de fin de año y realizó la licitación para comprar los productos que integrarán los módulos de ayuda social y las canastas navideñas destinadas a familias en situación de vulnerabilidad económica. La medida involucra un operativo provincial que apunta a cubrir necesidades alimentarias en el cierre del año. Según lo informado, la compra contempla tanto la asistencia habitual como alimentos específicos para las fiestas.

Licitación y adjudicación El ministro de Familia, Carlos Platero, confirmó en diálogo con Radio Mil20 que el proceso licitatorio se llevó adelante el 28 de octubre y que actualmente está en etapa de adjudicación. De acuerdo con su explicación, los contadores revisan las propuestas para definir qué proveedores quedarán a cargo de la entrega de la mercadería. En esa instancia se determina quiénes resultarán adjudicatarios y, por lo tanto, responsables de abastecer al Estado provincial.

Platero señaló que el gobernador dispuso la adquisición de 120.000 canastas navideñas para acompañar a los hogares que tienen dificultades para afrontar los gastos de diciembre. El ministro sostuvo: “Vamos a ver cuáles son los proveedores que han ganado y ya empezar a recibir la mercadería”. La cifra da cuenta de la escala del operativo y del volumen de productos que deberá ingresar antes de la distribución.

Alcance de la ayuda El funcionario también explicó que la iniciativa busca garantizar productos tradicionales de las celebraciones de fin de año. “Hay familias que por ahí no pueden llevar a la mesa un pan dulce, una garrapiñada, un turrón”, dijo al justificar el sentido de la medida. La asistencia se orienta a cubrir una demanda estacional que suele intensificarse en diciembre y que, según el esquema oficial, se complementa con otros módulos alimentarios.

Plazos de entrega Por el momento, el cronograma no está definido en forma definitiva porque primero debe ingresar la mercadería. Una vez que comiencen a recibirse los productos, el ministerio organizará la distribución en los distintos sectores de la provincia. No obstante, Platero adelantó que la intención es sostener el esquema aplicado en años anteriores. “Lo que es canastas navideñas siempre se entrega entre el 15 y el 20 de diciembre”, afirmó.

Con la adjudicación aún en curso, la Provincia quedó a la espera de completar la compra para poner en marcha uno de los operativos sociales de mayor volumen del cierre del año. La variable a seguir será la definición de los proveedores y el ingreso efectivo de la mercadería, que condicionarán el inicio de las entregas.