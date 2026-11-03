Durante una jornada que demandó tres días, entre actividades de gabinete, campo y laboratorio, docentes y estudiantes de la escuela tomaron muestras en cuatro puntos, acompañaron su análisis en laboratorio y recibieron los resultados obtenidos.





El proceso inició con una charla introductoria con los representantes de la comunidad educativa que fueron elegidos por la propia para participar del monitoreo. Luego se desarrolló la campaña de campo, que comenzó con una inducción sobre visitas, trabajo seguro, técnica de toma de muestras y uso de equipos de medición.





Los participantes eligieron, según su criterio e importancia, tomar muestras en Candadito, en el Canal Barrealito (canal de riego de Villa Calingasta), en el Río Los Patos y en el Km 101 del Río San Juan, e incluyeron muestras duplicado y blanco como controles de calidad.





De la jornada también participaron dos técnicos del laboratorio ambiental oficial del Centro de Investigación para la Prevención de la Contaminación Ambiental Minero Industrial (CIPCAMI), Javier Orellano y Alejandro Domínguez, quienes tomaron sus propias muestras para análisis.





Luego, el grupo viajó a la ciudad de San Juan, donde se realizó el análisis de las muestras recolectadas en el Laboratorio SGS. Es importante señalar que los representantes de la escuela mantuvieron las muestras bajo vigilancia en todo momento, con su correspondiente cadena de custodia.





Al finalizar, el laboratorio entregó a cada participante un protocolo con los resultados obtenidos. Con los datos finales, Los Azules elaborará un informe y convocará a una reunión de interpretación técnica y social de los resultados, en un plazo no mayor a 60 días posteriores al monitoreo, con los monitores y referentes de la comunidad.





Toda la documentación generada quedará disponible a disposición de quien desee acceder a la misma, como así también, será presentada a la autoridad ambiental minera.

La actividad se enmarca en el Plan de Monitoreo Ambiental del proyecto y tiene como objetivo promover la transparencia ambiental, fortalecer la relación entre la empresa y las comunidades locales y generar información compartida y verificable sobre el recurso hídrico.