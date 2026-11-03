El proyecto prevé tres áreas de participación y tareas de apoyo durante los tres días de la fiesta. También se informó sobre pensiones suspendidas y canales de consulta en San Juan.

La Fiesta Nacional del Sol 2026 incorporará un proyecto de inclusión laboral para personas con discapacidad con participación en tres áreas de trabajo durante la celebración. La propuesta prevé 15 puestos en un taller de merchandising, 8 en apoyo a stands gubernamentales y un equipo para relevar condiciones de accesibilidad en el predio. La iniciativa se presenta como parte de la organización del evento y articula a áreas provinciales vinculadas con turismo, desarrollo humano y economía social.

La directora de Discapacidad, Paula Moreno, explicó que el programa se desarrolla junto con el Ministerio de Turismo, Cultura y Deportes, el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano y la Dirección de Economía Social. Según indicó, el objetivo es que la participación no se limite a una presencia simbólica, sino que incluya tareas concretas dentro de la estructura operativa de la fiesta. En ese marco, la experiencia también funcionará como prueba para medir necesidades de accesibilidad y eventuales mejoras para futuras ediciones.

Taller inclusivo Una de las novedades será el taller de merchandising inclusivo, donde las 15 personas seleccionadas recibirán capacitación en técnicas de sublimación, corte y costura. La formación estará a cargo de personal de Economía Social y permitirá elaborar productos que luego se ofrecerán en los stands del Gobierno durante los tres días de la fiesta. Para esta edición, la producción prevista son lonas sublimadas con una etiqueta especial que identifique su origen en el taller inclusivo.

Apoyo y accesibilidad El plan también contempla la incorporación de 8 personas con discapacidad para tareas de apoyo en los stands gubernamentales, con funciones vinculadas a las necesidades que surjan en esos espacios. A eso se sumará un equipo integrado por personas con discapacidad auditiva, motora y visual, que recorrerá el predio con una lista de verificación. Ese relevamiento buscará detectar obstáculos, identificar demandas y dejar observaciones para mejorar la accesibilidad en la edición siguiente.

Moreno señaló que la Dirección de Discapacidad cuenta con una base de datos en su página web para inscribirse a futuras oportunidades de inserción laboral. A partir de esos registros, una psicóloga laboral realiza entrevistas y evalúa perfiles para conformar los equipos de trabajo. El esquema apunta a ordenar la selección por antecedentes y aptitudes, en un contexto en el que la participación laboral de personas con discapacidad sigue dependiendo de programas específicos y no de una incorporación masiva al empleo formal.

Pensiones suspendidas La funcionaria también se refirió a las pensiones por discapacidad suspendidas a nivel nacional tras un entrecruzamiento de datos realizado por organismos nacionales. Aclaró que la repartición provincial no administra esas prestaciones y que su competencia se vincula con el Certificado Único de Discapacidad (CUD). Según la información que recibió la provincia, la medida habría alcanzado a unas 200 personas en San Juan.

De acuerdo con lo informado, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y la ANSES estarían notificando a los beneficiarios sobre la documentación que deben presentar para regularizar su situación. Moreno recomendó seguir las notificaciones oficiales y consultar en la delegación de ANDIS en San Juan, ubicada sobre calle Santa Fe, entre avenida Rawson y calle Sarmiento. También aclaró que la Dirección de Discapacidad puede brindar orientación general, pero no accede a los expedientes ni al sistema donde se informa el motivo específico de cada suspensión.