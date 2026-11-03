El encuentro abordará los estándares laborales y las implicancias legales de las prácticas anatomopatológicas desde la perspectiva del Derecho de la Salud. La actividad será este miércoles 4 de noviembre, a las 10, en el SUM del Hospital Rawson, con modalidad híbrida y transmisión en vivo por YouTube.

Dr. Claudio Rodríguez, disertante en la charla que se realizará en el Hospital.

El Hospital Rawson será escenario este miércoles 4 de noviembre de una jornada de capacitación y debate sobre un tema de especial relevancia para el ámbito sanitario: la praxis anatomopatológica, los estándares laborales y su marco jurídico.

La propuesta tendrá un enfoque novedoso desde el punto de vista del Derecho de la Salud. Así lo adelantó el doctor Claudio Rodríguez, jefe de la Morgue del Hospital Rawson, quien estará a cargo de la disertación principal y destacó que no encontraron antecedentes de una actividad que aborde esta temática desde dicha perspectiva.

El encuentro será presentado por el Servicio de Anatomía Patológica y contará con la participación de profesionales de la medicina y del ámbito jurídico, con el objetivo de generar un espacio de análisis interdisciplinario sobre las prácticas anatomopatológicas, las condiciones y estándares laborales y las responsabilidades legales vinculadas con su ejercicio.

El doctor Claudio Rodríguez, jefe de la Morgue del Hospital Rawson, será el disertante principal de la jornada. Además de su trayectoria en el ámbito de la salud, es abogado y especialista en Derecho de la Salud, una formación que le permite abordar la praxis anatomopatológica desde una perspectiva interdisciplinaria, vinculando el conocimiento médico con las implicancias jurídicas y las responsabilidades profesionales. Según adelantó, se trata de una propuesta inédita, ya que no encontraron antecedentes de un abordaje de esta temática desde el campo del Derecho de la Salud.

Como panelistas participarán el doctor Marcos Ibarra, director del Instituto de Derecho de la Salud del Foro de Abogados de San Juan; el doctor Iván Mori, jefe del Servicio de Anatomía Patológica, y la doctora Myrna Fernández, subjefa del mismo servicio.

La actividad se desarrollará a partir de las 10 en el SUM del Hospital Rawson y tendrá modalidad híbrida, por lo que también podrá seguirse de manera virtual a través del canal de YouTube.

La organización está a cargo del Directorio y del Comité de Docencia e Investigación del Hospital Rawson.

Una propuesta que busca vincular el conocimiento médico con el análisis jurídico y abrir un espacio de reflexión sobre una práctica especializada, sus condiciones de trabajo y el marco normativo que regula su desarrollo.