La propuesta fue presentada este lunes en el inicio de la tercera negociación salarial del año. Los gremios UDAP, UDA y AMET analizarán el ofrecimiento con sus bases y darán una respuesta el próximo miércoles 4 de noviembre.

El Gobierno de San Juan puso sobre la mesa una nueva propuesta de actualización salarial para los docentes, en el marco de la tercera negociación paritaria de 2026. El ofrecimiento contempla dos incrementos consecutivos del 1,5% en el valor índice, correspondientes a noviembre y diciembre.

La reunión se realizó este lunes 2 de noviembre y contó con la participación de funcionarios provinciales y representantes de los tres gremios del sector: UDAP, UDA y AMET.

Durante el encuentro, la propuesta oficial estableció una suba del 1,5% en el valor índice para noviembre, tomando como referencia el mes de octubre. En tanto, para diciembre, el Ejecutivo planteó otro incremento del 1,5%, calculado sobre el valor correspondiente a noviembre.

Por parte del Gobierno participaron el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem; el ministro de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez, y la ministra de Educación, Silvia Fuentes.

Tras la presentación de la oferta, las partes acordaron pasar a un cuarto intermedio hasta el miércoles 4 de noviembre.

