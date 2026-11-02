La actividad será el viernes 6 de noviembre en la Biblioteca Franklin. Habrá exposiciones sobre usos, antecedentes y efectos en el trabajo.

La inteligencia artificial será el eje de una actividad abierta a la comunidad que se realizará el viernes 6 de noviembre en San Juan. La propuesta es organizada por la Fundación de la Familia y la Biblioteca Franklin, y apunta a explicar qué es esta tecnología, cuáles son sus aplicaciones y cómo puede influir en la vida cotidiana.

El encuentro se desarrollará desde las 18:30 en el Teatro de la Biblioteca Franklin, con entrada gratuita y cupos limitados. Según la organización, quienes deseen participar deberán completar previamente un formulario de inscripción. La modalidad de acceso anticipado responde a la capacidad del lugar y ordena la participación del público interesado.

La charla, titulada «¿Qué es la IA y cómo nos puede ayudar?», contará con las exposiciones de Raúl Horacio Moreno y Juan Marcos Tripolone. Moreno es consultor de empresas y, según la presentación difundida, acumula más de 30 años de trayectoria en implementación tecnológica; además, fue fundador de una de las primeras plataformas punto com de San Juan. Tripolone, por su parte, es analista de sistemas y divulgador de inteligencia artificial.

Contenido y alcance Durante la actividad se abordará la evolución de la inteligencia artificial, desde sus antecedentes hasta las perspectivas de desarrollo para los próximos años. También se analizarán sus oportunidades y posibles amenazas, con especial atención en los cambios que puede generar en el mercado laboral y en las habilidades que podrían requerirse en el futuro. La agenda busca situar la discusión en un plano práctico, con foco en los usos concretos de estas herramientas.

Inscripción previa La participación será gratuita, aunque requerirá inscripción anticipada por la capacidad limitada del espacio. La iniciativa es impulsada por la Fundación de la Familia y la Biblioteca Franklin, que habilitaron el formulario correspondiente para los interesados. La actividad quedará concentrada en una sola jornada y será una de las instancias locales para abordar el impacto de la inteligencia artificial en la vida social y productiva.