El Ministerio de Minería de San Juan implementará un mecanismo de distribución de información preventiva y de servicio elaborada por el Comité Provincial de Respuesta ante Emergencias (COPRE). La propuesta busca ampliar la llegada de comunicados oficiales a las comunidades de Calingasta, Iglesia, Jáchal, Valle Fértil, Ullum y Sarmiento. El esquema apunta a ordenar la circulación de avisos con identificación del organismo emisor, zona alcanzada, vigencia e indicaciones de cada mensaje.

Canales previstos La difusión se realizará a través de programas que el Ministerio ya desarrolla en esos departamentos: Aulas Híbridas, Mujeres Más, Formación Tecnológica y Calidad en Comunidad con proveedores. Según la información oficial, esas iniciativas funcionarán como vínculo para hacer llegar la información a sus participantes y a otros actores relacionados con cada territorio. El objetivo es aprovechar estructuras ya existentes para evitar demoras en la distribución de alertas y comunicados.

Los comunicados publicados por el COPRE serán la principal fuente oficial para este trabajo. Cada aviso será revisado antes de su distribución y adaptado para su circulación por WhatsApp, Facebook y radios departamentales. Las piezas deberán conservar los datos de identificación del organismo emisor, la zona alcanzada, la vigencia del aviso, las indicaciones correspondientes, los contactos oficiales y el enlace a la publicación original.

Red territorial El esquema también contempla la organización de una red de distribución con referentes de los programas, periodistas y medios locales. Los contactos se ordenarán por departamento y tipo de destinatario para facilitar envíos oportunos y evitar la circulación de información desactualizada. En términos operativos, la medida busca reducir la dispersión de mensajes y centralizar la referencia en canales institucionales.

El aporte del Ministerio de Minería consistirá en ampliar la circulación de información oficial mediante programas y vínculos institucionales ya establecidos con empresas mineras, proveedores y actores relacionados con las comunidades. De ese modo, la cartera provincial prevé complementar el trabajo del COPRE y de los organismos competentes. El dispositivo quedará sujeto a la producción y actualización de los comunicados que emita el comité ante cada situación.