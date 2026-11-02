La unidad, de origen alemán, fue comprada con recursos propios. La institución busca terminar su sede y reforzar la respuesta ante emergencias.

Los Bomberos Voluntarios de Pocito sumaron una nueva autobomba de origen alemán y alcanzaron así su quinta unidad móvil. La adquisición fue realizada con recursos propios de la institución, según informaron desde el cuartel. La incorporación apunta a ampliar el equipamiento disponible para la atención de emergencias en el departamento.

Capacidad operativa Agustín Moya, integrante de la institución, señaló que el vehículo era una necesidad para mejorar la capacidad de respuesta ante distintas situaciones. La nueva unidad se integra a un parque automotor que fue creciendo de manera progresiva desde la puesta en marcha del servicio operativo. Ese proceso, de acuerdo con el propio cuartel, se apoyó en el esfuerzo de sus integrantes y en la administración de recursos propios.

Antecedentes La institución fue creada hace 15 años y lleva 10 años de funcionamiento operativo. Desde el cuartel recordaron que hace una década presentaron su primera movilidad y que, desde entonces, lograron conformar un parque de cinco vehículos. Ese desarrollo permitió ampliar la cobertura ante distintas eventualidades y consolidar una estructura de trabajo más estable.

Prevención y riesgos Desde la organización indicaron que la autobomba tendrá un rol importante para reforzar las tareas de prevención y respuesta frente a escenarios de riesgo previstos durante la temporada de El Niño. La mención a ese fenómeno climático ubica la compra en un contexto de mayor demanda potencial sobre los servicios de emergencia. En ese marco, el nuevo vehículo se suma como un recurso adicional para intervenciones operativas.

Obra pendiente Pese a ese avance, la institución mantiene como objetivo pendiente finalizar la construcción del cuartel, un proyecto que acompaña a los bomberos desde sus comienzos. Según lo informado, esperan concretarlo en los próximos años. La llegada de la quinta autobomba queda así vinculada a un proceso de crecimiento institucional que todavía no cerró su etapa de infraestructura.