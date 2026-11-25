En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Municipalidad de Chimbas llevará adelante encuentros destinados a trabajadoras municipales y vecinos del departamento. Las actividades abordarán la violencia de género e intrafamiliar, los vínculos familiares y las herramientas de prevención y acompañamiento.

La Municipalidad de Chimbas realizará una serie de charlas de concientización y prevención de la violencia contra las mujeres, con el objetivo de brindar información, promover la reflexión y acercar herramientas para identificar y abordar situaciones de violencia en distintos ámbitos de la vida cotidiana.





Las actividades se desarrollarán durante los próximos días, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y estarán destinadas tanto a trabajadoras municipales como a la comunidad en general.





El jueves 26 de noviembre, a las 11:30 horas, se realizará el Taller de Prevención y Sensibilización sobre Violencia de Género e Intrafamiliar, en el Salón Sur del Parque de Chimbas. La propuesta estará destinada a trabajadoras municipales de todas las áreas y abordará las distintas formas en que se manifiesta la violencia, su reconocimiento y los recursos institucionales disponibles.





Por su parte, el sábado 28 de noviembre, a las 10:30 horas, tendrá lugar en la Delegación Este la charla “Mujeres que se fortalecen, comunidades que acompañan”, abierta al público en general. El encuentro estará orientado a reconocer situaciones de violencia, reflexionar sobre los obstáculos que enfrentan muchas mujeres para pedir ayuda y dar a conocer las redes de acompañamiento disponibles. Finalmente, el lunes 30 de noviembre, a las 17:30 horas, se desarrollará en la Delegación Oeste la charla “Cuidarme para cuidar: vínculos, límites y convivencia en el hogar”. La actividad, también abierta a la comunidad, estará enfocada en las relaciones familiares, la identificación de situaciones de violencia y las herramientas para establecer límites y fortalecer el cuidado personal.

Marcha de antorchas por el 25N

Las charlas forman parte de la agenda municipal de concientización, que también incluye la marcha de antorchas “Iluminando Caminos”, prevista para este miércoles 25 de noviembre, a las 20 horas. La convocatoria tendrá como punto de partida la Plaza Departamental de Chimbas y finalizará en el Parque de Chimbas.





A través de estas propuestas, el Municipio busca generar espacios de información, reflexión y acompañamiento, acercando herramientas de prevención a las mujeres y familias del departamento.