Este evento, organizada por PromArgentina, La Rural SA, la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL) y Fira Barcelona, contó con 9 empresas sanjuaninas presentes en las rondas comerciales.

Desde la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación se informó la participación de empresas de la provincia en el evento se llevó a cabo del 17 al 19 de noviembre en el predio ferial de La Rural, Buenos Aires. Esta vidriera comercial contó con Rondas de negocios internacionales, que consistieron en reuniones personalizadas cara a cara con compradores globales.





Además de la exposición alimentaria, PromArgetnina trabajó junto a la Dirección de Comercio Exterior de San Juan para acercar a las empresas argentinas a compradores y representantes comerciales interesados en incorporar productos de nuestro país a las paletas de oferta en sus naciones mediante vínculos a sostener en el tiempo.





Las empresas que representaron a San Juan fueron: Fa SA, Rincón Amarillo S.A., Bodega Putruele, SolFrut S.A., Asociación Argentina de Productores de Pistachos, Frutas Sultana SA y Agro Aceitunera SA. A su vez, Bodegas Búbica, estuvo presente haciendo degustaciones de vino.





Argentina Alimenta contó con más de 2.300 reuniones de negocios tras tres jornadas en La Rural, con participación de elaboradores de vinos y aceites, fabricantes, proveedores, distribuidores e importadores alimentarios. En ese marco, compradores de 25 naciones llegaron al predio para encontrarse con empresas de distintas regiones del país, a fin de conectar la oferta exportable argentina de alimentos y bebidas con la demanda internacional y generar nuevas operaciones de exportación.





Desde la gestión del gobernador Marcelo Orrego se sigue brindando apoyo a las pymes sanjuaninas para que puedan estar presentes en estos importantes eventos que abren puertas a mercados nacionales e internacionales.