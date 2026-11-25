Mónica Gutiérrez y Luciana Buteler presentaron iniciativas para la Junta de Gabinetes Interdisciplinarios. Las elecciones serán el 30 de noviembre, de 8 a 16.

Mónica Gutiérrez y Luciana Buteler, candidatas de la Lista Azul N° 18, presentaron sus propuestas para la elección de la Junta de Gabinetes Interdisciplinarios de San Juan. La exposición fue realizada en el programa ADN de Telesol y se centró en la necesidad de una ley propia para el sector. También plantearon cambios en la organización de los traslados y en la gestión de la documentación laboral de los profesionales.

Gutiérrez sostuvo que el organismo funciona desde hace casi diez años, pero sin un marco legal específico. “La junta de gabinetes no tiene ley propia. Lo que hemos pensado es construirla entre todos, de forma comunitaria, con el equipo, con los gabinetistas”, explicó. Según su planteo, las elecciones actuales se rigen por normas de otros niveles educativos, una situación que, de acuerdo con la candidata, limita la definición de reglas propias para el sector.

Ampliación de funciones La candidata agregó que la Junta hoy trabaja sobre todo en interinatos y suplencias, y que debería incorporar también pedidos de titularización y de movilidad laboral. En ese punto, mencionó la necesidad de ordenar traslados, permutas y reubicaciones, y tomó como referencia el esquema que usa la junta del nivel primario. La propuesta apunta a definir un circuito más claro para los movimientos de personal dentro del sistema educativo.

Trámites y puntaje Buteler concentró su exposición en los procesos de inscripción y calificación que los docentes realizan cada año. Señaló que armar las carpetas suele ser un trámite complejo y propuso talleres para quienes ingresan por primera vez, un legajo único y un simulador de puntaje. Esa herramienta permitiría que cada profesional calcule su valoración antes de presentarse, según explicó la candidata.

Las elecciones se realizarán el lunes 30 de noviembre, entre las 8 y las 16. Podrán votar los profesionales del sistema educativo que integran el organismo, en dos urnas ubicadas en la planta baja del gabinete Veronelli. El resultado definirá la representación del sector en una estructura que, según las candidatas, sigue sin contar con una ley específica.