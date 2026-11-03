Los vehículos 135 y 136 fueron construidos por estudiantes sanjuaninos y correrán en Junín, Buenos Aires. La escuela abrió una votación en redes para sumar apoyo provincial.

Dos autos eléctricos identificados con los números 135 y 136 representarán a San Juan en una nueva edición del Desafío ECO YPF. Los vehículos fueron diseñados y construidos por estudiantes de la Escuela Industrial Domingo Faustino Sarmiento, que además buscarán apoyo a través de una votación en redes sociales. Ese respaldo puede incidir en sus posibilidades de llegar a la línea de largada.

El Desafío ECO YPF 2026 se desarrollará los días 6, 7 y 8 de noviembre en el Autódromo Eusebio Marcilla, en la ciudad de Junín, provincia de Buenos Aires. La competencia reunirá a más de 150 equipos de escuelas técnicas de todo el país. La magnitud del encuentro lo ubica como una instancia de alcance nacional para la formación técnica aplicada.

Formación y competencia

Los protagonistas son estudiantes que deberán conducir autos eléctricos de emisión cero, es decir, vehículos que no generan gases contaminantes durante su funcionamiento. La prueba exige conocimientos técnicos, creatividad y trabajo en equipo, ya que los propios alumnos participan del diseño y la construcción de las unidades. En ese marco, la competencia funciona como una validación práctica de saberes adquiridos en la escuela técnica.

Apoyo provincial

En esta edición, la representación sanjuanina estará a cargo de alumnos de la Escuela Industrial Domingo Faustino Sarmiento. La institución habilitó una votación en redes sociales para elegir el auto favorito y sumar respaldo a los equipos locales. Cuantos más votos obtengan los vehículos 135 y 136, mayores serán sus chances de acercarse a la largada. El seguimiento de ese apoyo será uno de los datos a observar antes de la competencia de noviembre.