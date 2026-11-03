La propuesta ocupará el predio del Bicentenario y el Velódromo entre el 20 y el 22 de noviembre. Habrá dinosaurios, títeres y acceso con entradas anticipadas.

La próxima edición de la Fiesta Nacional del Sol incorporará una intervención teatral callejera durante sus tres jornadas, con epicentro en los alrededores del Estadio del Bicentenario y el Velódromo. La propuesta busca transformar el predio en un territorio fantástico, paleontológico e itinerante, según la organización del evento.

La puesta no tendrá escenario fijo y se desarrollará con formato inmersivo, de modo que el público quedará integrado al recorrido y a la interacción con los personajes. En ese marco aparecerán dinosaurios gigantes, científicos y una dinámica de teatro callejero pensada para circular por distintos sectores de la feria. La intervención fue concebida como parte de la oferta cultural y recreativa de la fiesta.

Elenco y formato

El despliegue incluirá a 100 artistas en escena, entre actores, clowns, titiriteros, músicos y artistas circenses. La propuesta sumará aves del Triásico, títeres y marionetas de dinosaurios de distintos tamaños, construidos con técnicas de varilla y otras variantes escénicas. La organización también anticipó personajes como científicos obsesivos y fanáticos de Jurassic Park, en una trama de humor y color.

Fechas y alcance

La intervención se presentará los días 20, 21 y 22 de noviembre, en el marco de la feria que se montará en el entorno del Bicentenario. El objetivo es descentralizar la experiencia y extender la actividad artística a distintos rincones del predio. Con esa lógica, la FNS sumará una capa escénica adicional a su programación habitual.

Entradas y accesibilidad

La venta anticipada de entradas para la FNS está disponible en www.ticketek.com.ar, con precios promocionales vigentes hasta el 5 de noviembre. La entrada general cuesta $5000 y habilita el ingreso al Velódromo y a la feria. Desde el 6 de noviembre, la venta presencial se realizará en las boleterías del Teatro del Bicentenario, de lunes a sábado de 9 a 19, hasta el 19 de noviembre, mientras que la venta online seguirá activa hasta el cierre de cada jornada.

La organización informó además que habrá 1.000 entradas gratuitas por jornada para jubilados, con acceso a la feria, el Velódromo y las tribunas populares del Estadio. Esos tickets podrán retirarse desde el 6 de noviembre en las boleterías del Teatro del Bicentenario, de lunes a sábado de 10 a 20. También se dispusieron 84 espacios en el Velódromo y 24 en el Estadio para personas que usan silla de ruedas, con retiro de entradas mediante presentación del Certificado Único de Discapacidad (CUD).