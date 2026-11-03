La Municipalidad de Rawson extendió el plazo para acceder a descuentos en el pago anual de tasas y a un régimen especial de regularización de deudas, con quitas de hasta el 100% de los intereses resarcitorios. Los beneficios también alcanzan al Cementerio Municipal San Miguel.

La Municipalidad de Rawson, a través de la Secretaría de Hacienda y Finanzas, anunció una nueva prórroga hasta el 1 de diciembre de 2026 para que los contribuyentes puedan acceder a los beneficios del pago anual de tasas, servicios y contribuciones municipales, así como al régimen excepcional de regularización de deudas correspondientes a ejercicios anteriores.





La medida busca brindar mayores facilidades a los vecinos para cumplir con sus obligaciones tributarias, acompañar la economía familiar y ofrecer nuevas oportunidades para ponerse al día, mediante importantes descuentos y condiciones especiales de pago.





En el caso del pago anual, los contribuyentes podrán acceder a un 25% de descuento por cancelar el total correspondiente al período. A este beneficio se suma un 15% adicional por “Buen Contribuyente”, destinado a aquellos vecinos que se encontraban al día con sus obligaciones municipales al 31 de diciembre de 2025.





Por otra parte, quienes registren deudas de años anteriores podrán adherirse al plan excepcional de regularización, cuyo vencimiento también fue prorrogado hasta el 1 de diciembre de 2026. Según la modalidad de pago seleccionada, podrán obtener descuentos escalonados del 30%, 50% y hasta el 100% sobre los intereses resarcitorios, lo que representa una oportunidad para cancelar obligaciones pendientes en condiciones más favorables.





A estas facilidades se suman los beneficios correspondientes al Cementerio Municipal San Miguel. Para los períodos 2024, 2025 y 2026, se encuentra disponible un 25% de descuento abonando el total en un solo pago y sin intereses. En tanto, para las deudas correspondientes a 2023 y años anteriores, los vecinos podrán cancelar el monto adeudado sin intereses mediante un único pago de contado. El plazo para acceder a estos beneficios también se extiende hasta el 1 de diciembre de 2026.





Los vecinos pueden realizar sus gestiones presencialmente en las cajas del Palacio Municipal, de lunes a viernes, de 7 a 13 horas. Por su parte, el Cementerio Municipal San Miguel brinda atención de lunes a lunes, de 8 a 18:30 horas.





Asimismo, se recuerda que los pagos pueden efectuarse a través de Lito, el asistente virtual municipal, mediante WhatsApp al 264 570 2020, o por intermedio de los colectores municipales autorizados. En este último caso, se recomienda verificar que el agente cuente con la correspondiente credencial firmada por la autoridad municipal, como medida de seguridad para prevenir posibles estafas.





Con esta nueva prórroga, la Municipalidad de Rawson reafirma su compromiso de acompañar a los contribuyentes, facilitando el cumplimiento de sus obligaciones mediante herramientas que permiten aliviar la economía de las familias. Al mismo tiempo, la recaudación municipal contribuye al sostenimiento de los servicios básicos, el mantenimiento urbano y la ejecución de obras de infraestructura en distintos sectores del departamento.