El operativo será el viernes 9 de octubre en 1.380 escuelas estatales y privadas. También habrá cortes de tránsito y control en vivo del CISEM 911.

El próximo viernes 9 de octubre, San Juan realizará su mayor simulacro escolar de evacuación por sismo, con la participación de las 1.380 escuelas estatales y privadas de la provincia. El operativo, organizado por el Ministerio de Educación y la Dirección de Protección Civil, movilizará a más de 243.000 alumnos de todos los niveles.

El ensayo se hará en los cuatro turnos escolares el mismo día: a las 10 en el turno mañana, a las 16 en la tarde, a las 19 en el vespertino y a las 21 en el turno noche. Según la información oficial, se trata del cierre del Programa Provincial de Prevención y Concientización Sísmica, trabajado en las escuelas durante todo 2026. La instancia busca poner a prueba los protocolos de evacuación y la coordinación interna de cada establecimiento.

Procedimiento y control

En cada edificio, una señal sonora —timbre, campana o altavoz— dará inicio al ejercicio. Los alumnos deberán tomar la posición de seguridad bajo los pupitres durante 60 segundos y luego evacuar en orden hacia los puntos de encuentro, siguiendo las indicaciones de sus docentes. Como parte del protocolo, el personal escolar cortará la luz, el gas y el agua, y controlará que todos los chicos estén a resguardo antes de autorizar el reingreso a las aulas.

En total se presentaron 2.400 planes de evacuación, adaptados a cada edificio y a la convivencia de distintos turnos o instituciones. Esa documentación permite adecuar el ejercicio a las características de cada escuela y revisar tiempos de respuesta, circulación interna y puntos de reunión. El operativo será seguido en vivo por el CISEM 911, con cámaras en las sedes de las EPET 2 y 4.

Impacto en la circulación

Las familias del Gran San Juan deben prever cortes de tránsito en algunos puntos durante el ejercicio. A las 10 se cortará el tránsito frente a la EPET N°1 Rogelio Boero, la EPET N°2 y la EPET N°4; a las 16, en los alrededores de la Escuela Normal Superior Sarmiento, cuyos alumnos evacuarán hacia la Plaza Laprida. Cada escuela deberá cargar, a los cinco minutos de iniciado el simulacro, un formulario digital con los tiempos registrados para detectar fallas y mejorar los protocolos.

La edición de este año duplica la participación del simulacro 2025, que había alcanzado a 1.249 escuelas en 594 edificios. La novedad es que las familias que armaron su propio protocolo junto a la escuela podrán hacer el simulacro en sus casas, en el turno contrario al que asisten sus hijos. Con ese esquema, el operativo dejará datos comparables sobre respuesta escolar y participación familiar para ajustar la planificación de próximas ediciones.