Arrojar residuos en la vía pública genera problemas ambientales y urbanos y provoca obstrucciones en canales y acequias que afectan el escurrimiento del agua.

La Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable promueve la disposición responsable de los residuos y recuerda la importancia de utilizar los lugares habilitados para su descarte. Arrojar basura en calles, espacios verdes, canales y acequias genera consecuencias que afectan a toda la comunidad. Esto toma mayor relevancia en el marco de las acciones de COPRE por las incidencias que puede tener en la provincia el fenómeno El Niño y el posible aumento de presipitaciones durante los próximos meses.



La acumulación de basura en espacios públicos puede atraer animales domésticos, como perros y gatos, que se acercan para buscar alimento entre los desperdicios. Esta situación los expone a riesgos y puede generar problemas de salubridad. También favorece la aparición y proliferación de alimañas, como roedores e insectos.

La acumulación de residuos transforma paisajes naturales en vertederos a cielo abierto, obligando a algunos animales silvestres a desplazarse o morir ya que al ingerirlos, sufren bloqueos estomacales que les causan la muerte por inanición.



Materiales como el vidrio (que puede hacer efecto lupa con el sol) o colillas de cigarrillo mal apagadas en zonas con basura acumulada pueden desencadenar incendios urbanos y forestales.



Bolsas, botellas, envases, restos de poda, de escombros y otros materiales pueden terminar en los sistemas de drenaje cuando no se disponen correctamente. Estos residuos se acumulan, obstruyen el paso del agua y dificultan el funcionamiento de la infraestructura destinada a conducirla.

Esta situación no solo afecta la limpieza de los espacios públicos, sino que también genera problemas en el escurrimiento del agua. Cuando los canales y las acequias están obstruidos, disminuye su capacidad de conducción y aumenta el riesgo de desbordes.



Cuando los residuos se mezclan y tiran en cualquier sitio, se pierde la oportunidad de recuperar plástico, cartón, vidrio o metales que podrían ser transformados nuevamente en materia prima y reinsertados en la economía circular.

La disposición adecuada de los residuos es una responsabilidad compartida. Respetar los horarios y modalidades de recolección que cada municipio establece, utilizar los puntos habilitados y evitar arrojar basura en la vía pública son acciones concretas para mantener los espacios comunes y prevenir obstrucciones.

¿Cómo actuar ante lluvias fuertes?

Durante las tormentas, los residuos acumulados en calles y acequias pueden ser arrastrados por el agua y concentrarse en alcantarillas, puentes y canales. Esto dificulta el escurrimiento y puede agravar los anegamientos.

Ante pronósticos de lluvias intensas, se recomienda:

Mantener limpias las canaletas, rejillas y desagües domiciliarios.

No sacar residuos a la vía pública si existe riesgo de que sean arrastrados por el agua.

Evitar circular o caminar por calles inundadas.

Mantenerse alejado de canales, acequias y cauces.

Seguir las recomendaciones de los organismos oficiales.

La correcta disposición de los residuos es una acción cotidiana que contribuye al orden urbano, al cuidado ambiental y a la calidad de vida de las familias sanjuaninas.