En la 65° Fiesta Nacional de la Tradición, Aymará Ailín Maldonado Mallea, candidata N° 5, fue proclamada como nueva Paisana Nacional de la Tradición 2026 tras obtener 12 votos. La elección se realizó en Jáchal y definió a las representantes culturales que tendrán a cargo la difusión del legado criollo del departamento. La distinción se inscribe en la celebración central de una fiesta que convoca a autoridades, postulantes y público local.

Segunda elección La consagración también alcanzó a Agustina Nair Mallea Díaz, candidata N° 3, quien fue electa Segunda Paisana Nacional de la Tradición con 9 votos. El escrutinio cerró la definición de las dos representantes para la edición 2026 de la fiesta. Según el resultado informado, la diferencia entre ambas postulantes fue de tres votos.

Autoridades presentes La ceremonia de premiación y coronación contó con la presencia del intendente departamental, Matías Espejo. De acuerdo con el texto difundido, el jefe comunal felicitó a las nuevas soberanas por su preparación, calidez y sentido de pertenencia, y extendió el reconocimiento a las demás postulantes que participaron de la fiesta mayor de los jachalleros. La mención oficial ubicó la elección dentro del calendario institucional y cultural del departamento.

Vigencia cultural La consagración de Aymará Maldonado Mallea y Agustina Mallea Díaz dejó definidas las dos representantes de la tradición para el nuevo ciclo festivo. La elección refuerza el rol de Jáchal como sede de una celebración que articula identidad local, participación comunitaria y presencia institucional. El próximo hito de esta distinción será su ejercicio durante las actividades vinculadas a la fiesta y a la difusión de la cultura criolla en la provincia y el país.