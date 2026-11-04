La recuperación de la Ruta Nacional 150 tendrá una primera etapa de repavimentación de 22 kilómetros entre Las Flores y Colola, en Iglesia. El intendente Jorge Espejo sostuvo en declaraciones a Radio Mil20 que la intervención apunta a recomponer un corredor clave para la circulación interna del departamento y para el acceso a zonas turísticas y mineras.

Espejo señaló que el deterioro del trazado responde a sus más de cuatro décadas de antigüedad y a la falta de intervenciones de fondo. También recordó que la traza forma parte de un recorrido que comienza en Patquía, La Rioja, pasa por Valle Fértil y Jáchal, atraviesa Iglesia y continúa hasta Las Flores, desde donde conecta con el paso hacia Chile. En ese marco, destacó que el avance de la obra se dio tras un acuerdo que destrabó gestiones con Vialidad Nacional, organismo que tiene jurisdicción sobre el camino.

Obras complementarias La intervención sobre la ruta incluye mejoras en accesos y rotondas vinculadas con calles y caminos provinciales. Según detalló el jefe comunal, el municipio elaboró seis proyectos ejecutivos que fueron presentados ante el fideicomiso correspondiente y aprobados. De ese total, tres ya fueron licitados y están en ejecución, mientras que los restantes requieren avanzar con procesos de expropiación para poder concretarse.

Entre los puntos incluidos mencionó las intersecciones con calle Santo Domingo, Santa Lucía, la Ruta Provincial 430 y calle Paoli, en Rodeo. También figuran accesos hacia Pismanta y Tudcum, vinculados con la circulación hacia la zona minera. Espejo indicó que algunas de esas calles ya fueron pavimentadas con recursos municipales, aunque todavía resta completar las rotondas y sus conexiones, incluida la de Las Flores, donde la Ruta 150 enlaza con la Ruta Nacional 149 hacia Mendoza por Barreal y Tocota.

Proyección hasta Jáchal El intendente anticipó además que la intención es extender la obra desde Colola hasta Jáchal, en un tramo que estimó entre 40 y 45 kilómetros. Esa ampliación no fue presentada como una decisión cerrada, sino como una etapa posterior en estudio. Espejo remarcó que la mejora de la conectividad tendría impacto en la vida cotidiana de los vecinos, en el turismo y en el tránsito asociado a la actividad minera, que ya tiene presencia en la zona y podría crecer con nuevos proyectos.

Vivienda y contingencias climáticas En la misma entrevista, Espejo confirmó que Iglesia fue incluido en el plan provincial de 30 barrios con dos proyectos habitacionales, uno en Las Flores y otro en Rodeo. Dijo que ambos podrán avanzar sobre terrenos que el municipio había donado al Instituto Provincial de la Vivienda durante su primera gestión. Según precisó, uno de los barrios contempla alrededor de 90 viviendas y el otro cerca de 30. También recordó que en los últimos años se entregaron complejos como Camino de las Tapias, Cuesta del Viento, Ampliación Cuesta del Viento y Puente Verde.

Por último, el intendente indicó que el municipio trabaja con organismos provinciales para preparar la temporada de verano ante posibles contingencias climáticas asociadas al fenómeno de El Niño. Según dijo, las tareas se coordinan con Vialidad Nacional, Hidráulica y Protección Civil, con foco en defensas, canales y sectores vulnerables a deshielos. Además, adelantó que tenían prevista una reunión con representantes de Protección Civil en el ámbito de la COPRE para avanzar en la coordinación de medidas preventivas.