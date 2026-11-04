El incidente ocurrió antes de las 10 en pleno centro de San Juan . No se interrumpió el tránsito vehicular mientras se activó un operativo preventivo.

Una fuga de gas se registró este miércoles antes de las 10:00 en la esquina de 25 de Mayo y Entre Ríos, en el centro de la Capital sanjuanina, luego de la rotura accidental de un caño durante tareas sobre la vereda. El episodio generó una salida masiva de gas al ambiente y activó un despliegue preventivo en la zona. La situación ocurrió en un punto de alta circulación peatonal y vehicular, por lo que requirió intervención inmediata para reducir riesgos.

Según el material difundido, operarios de la empresa Eco Gas realizaban trabajos en la vereda cuando se produjo el daño sobre la red domiciliaria. La rotura fue accidental y derivó en una fuga ruidosa, visible para quienes transitaban por el lugar. En este tipo de casos, la prioridad operativa es contener la pérdida, asegurar el perímetro y avanzar luego con la reparación de la avería. No se informaron personas heridas ni daños materiales adicionales en el reporte disponible.

Respuesta preventiva Tras el incidente, se activaron protocolos de seguridad en el sector para controlar la situación y reparar el caño a la brevedad. La presencia de operarios y el despliegue preventivo buscaron evitar una afectación mayor sobre vecinos, peatones y comercios cercanos. Pese a la tensión inicial que produjo el episodio, las autoridades confirmaron que la circulación vehicular no fue interrumpida. Los automóviles pudieron seguir transitando por la zona mientras continuaban las tareas en la esquina afectada.

Impacto en el centro El hecho volvió a exponer la sensibilidad de las intervenciones sobre infraestructura de servicios en áreas céntricas, donde cualquier rotura puede alterar la actividad cotidiana y obligar a medidas de resguardo. En este caso, la respuesta se concentró en la contención inmediata y en sostener el tránsito sin cortes, un dato relevante para una intersección de alto uso en Capital. El episodio quedó circunscripto a la reparación del conducto y al operativo preventivo montado en el lugar. La variable a seguir es la finalización de los trabajos y la normalización completa del sector.